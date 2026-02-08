Vaga de 3 dies al sector ferroviari
- La protesta està impulsada pel sindicat majoritari de maquinistes SEMAF, que reclama més garanties de seguretat a la infraestructura
- Els serveis mínims són d'entre el 33% i el 66% a Rodalies i Regionals, mentre que els dels trens d'alta velocitat s'enfilen al 73%
Els treballadors del sector ferroviari estan convocats a partir d'aquest dilluns i fins dimecres a fer vaga. La convocatòria es manté després que els sindicats i el Ministeri de Transports no han arribat a un acord. Durant la darrera setmana s'han fet fins a 3 reunions, l'última divendres passat, però des d'aleshores els sindicats convocants, CCOO, UGT i el Sindicat de Maquinistes (SEMAF), no han tornat a ser convocats pel ministeri per seguir la negociació.
El principal motiu de la vaga és la petició d'"un canvi estructural en la seguretat" de la infraestructura després de l'alarma causada pels accidents mortals d'Adamuz (Còrdova) i de Gelida. El primer pas per aturar l'activitat al sector el van donar els dos sindicats principals del país, com són CCOO i UGT, i sobretot el sindicat majoritari entre els maquinistes, el SEMAF.
Posteriorment, altres organitzacions sindicals, que no han participat de les negociacions, com la CGT, Sindicat Ferroviari (SF), Sindicat de Circulació ferroviari (SCF) i Alferro, s'han sumat a la convocatòria de mobilitzacions per a aquests dies.
Malgrat el lideratge que han assumit els maquinistes, la vaga s'estén a tot el personal d'Adif i Renfe. També afecta els operadors privats, com Iryo i Ouigo, a més de Serveo, contractista de serveis a bord i companyies de transport de mercaderies o serveis logístics com Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracció Rail o Logirail. En total, les operadores Renfe, Ouigo i Iryo ja han cancel·lat 330 trens d'alta velocitat per als 3 dies que durarà la vaga.
El Departament d’Empresa i Treball ha establert uns serveis mínims del 66% en hores punta a Rodalies i Regionals, i del 33% la resta del dia. Són inferiors als que ha dictat el ministeri de Transports a Cercanías Madrid (75% en hora punta i 50% en hora vall). Pel que fa a la resta de serveis, està garantida la circulació del 73% dels trens d'alta velocitat, del 65% dels de mitjana distància i del 21% dels de mercaderies.