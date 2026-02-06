El Govern rebutja prescindir de RENFE a Rodalies
- Junts diu al Govern que hi ha una base legal per rescindir el contracte amb Renfe i que l'assumeixi FGC
- Els comuns veuen inabastable la macroconselleria de Paneque i reclamen separar Habitatge i Rodalies
El Govern insisteix que la solució a la crisi de Rodalies passa per renovar els trens, rehabilitar les vies i accelerar el traspàs del servei.
Tot i les pressions polítiques, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, descarta rescindir el contracte amb Renfe i insisteix que el camí és el de la col·laboració. Paneque també rebutja dividir la seva conselleria, que gestiona Territori, Habitatge, Transició Ecològica i la portaveu del govern.
Junts aposta per trencar amb Renfe
Des de Junts, Salvador Vergés considera que la solució passa per rescindir el contracte de Rodalies amb Renfe i que sigui Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) qui assumeixi la direcció com a primer pas del traspàs. El partit sosté que hi ha prou motius per considerar un canvi de model.
Junts aporta un informe jurídic que conclou que existeix una base legal “ferma” perquè el Govern rescindeixi el contracte amb Renfe en base a incompliments contractuals, com la manca de regularitat del servei, el no compliment de freqüències i horaris, la manca d’informació als usuaris o deficiències en assistència i seguretat. El document assenyala que les competències de la Generalitat permetrien obrir un procediment administratiu en aquesta línia.
La Generalitat la rebutja la proposta de Junts de rescindir el contracte amb RENFE pel caos de Rodalies i aposta per "la col·laboració"
Vergés admet que moltes incidències recents provenen d’Adif, però recorda que Renfe està obligada a informar immediatament de retards, cancel·lacions i a oferir atenció als usuaris. Junts també reconeix que, perquè FGC assumís el servei, caldria un període transitori amb ampliació de trens i personal per garantir una transició segura i operativa.
Crítiques al macrodepartament de Paneque
Els comuns consideren que el departament és “inabastable” i reclamen figures diferenciades per gestionar específicament Rodalies i Habitatge.
Jessica Albiach considera "inabastable" el "macrodepartament" que lidera la consellera Sílvia Paneque
"Són conselleries amb entitat pròpia i hi hauria d'haver una persona dedicada aquí"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/SCmijHK0lG“
Tot i això, el govern manté la seva estructura actual i afirma que no hi haurà remodelacions. Jéssica Albiach insisteix que el focus ara ha de ser gestionar “el mentrestant”.