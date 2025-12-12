Comença el judici del Cas Negreira amb les declaracions clau
- S'investiga els presumptes pagaments irregulars del FC Barcelona a l’exnúmero dos dels àrbitres
- Joan Laporta, Luis Enrique i Ernesto Valverde compareixen aquest divendres davant la jutgessa com a testimonis
El Jutjat d’Instrucció número 13 de Barcelona ha iniciat aquest matí la vista del Cas Negreira, la causa que investiga si els pagaments de gairebé 8 milions d’euros del FC Barcelona al que era en aquell moment vicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres José María Enríquez Negreira entre 2001 i 2018 es van fer a canvi d’hipotètics beneficis arbitrals.
Els primers a declarar han estat Luis Enrique, tècnic del club entre 2014 i 2017, i el seu successor, Ernesto Valverde, entrenador del primer equip entre 2017 i 2020. Tots dos han comparegut per videoconferència com a testimonis, en qualitat de responsables esportius durant part del període investigat.
Laporta declara presencialment
A partir de dos quarts de dotze, està prevista la declaració presencial del president del Barça, Joan Laporta, citat per donar explicacions sobre els pagaments efectuats durant la seva primera presidència, entre 2003 i 2010.
Laporta va arribar a estar investigat pel mateix concepte, però l’Audiència de Barcelona va considerar els fets prescrits, motiu pel qual va quedar exculpat. Tot i això, la jutgessa busca aclarir quin coneixement tenia de la relació entre el club i Negreira.
L’objectiu de la instructora
La magistrada analitza si els pagaments al llavors vicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres tenien una finalitat legítima, relacionada amb informes tècnics i assessorament, o si, per contra, s’haurien utilitzat per influir en decisions arbitrals.
El procediment continua amb noves declaracions previstes per als pròxims dies, mentre la causa avança per determinar si hi va haver delicte de corrupció esportiva.