'Cas Negreira': els detalls de l'escàndol arbitral al Barça

Parlem de l'escàndol arbitral al Barça a la tertúlia amb Pitu Abril, Carme Barceló i Sique Rodríguez, i amb l'exàrbitre de primera divisió Sergi Albert. Rodríguez, de l'equip de periodistes que va destapar el cas Negreira, ens parla dels detalls i explica que el Barça els va demanar temps per analitzar internament l'escàndol arbitral: "No hi ha un millor moment per explicar una notícia així", justifica. L'exàrbitre ens parla de pràctiques relacionades amb la compra d'àrbitres i creu que Negreira ha "estafat totalment" al club.