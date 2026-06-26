Orxata casolana, la recepta fàcil d'Ada Parellada
- La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona ens explica com fer-la a casa sense massa complicacions
- Parellada repassa la història, les curiositats i les combinacions més populars d'aquesta beguda elaborada amb xufla
Fer orxata a casa és més fàcil del que pot arribar a semblar d'entrada. Només cal disposar de xufles seques, una mica de sucre, aigua i paciència per deixar-les hidratar correctament abans de triturar-les. Ens ho explica la cuinera Ada Parellada, que ens descobreix com fer aquesta elaboració que dona com a resultat una beguda natural, cremosa i molt refrescant, ideal per combatre la calor dels dies d'estiu. Amb aquesta recepta, en podrem obtenir uns dos litres.
En la seva secció Històries de bar al Cafè d'idees de Gemma Nierga, destaca que l'elaboració té un valor afegit: la polpa de xufla que queda després de colar l'orxata es pot reutilitzar en nombroses preparacions. Des de galetes i magdalenes fins a hummus, patés vegetals o boletes energètiques, és una manera excel·lent d'aprofitar tots els nutrients d'aquest element tan característic de l'Horta Nord valenciana.
|Ingredients
|Preparació
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Qui ha fet orxata sap que després d'extreure'n tot el suc, ens queda una quantitat important de polpa de xufla que fa molta pena llençar. No cal llençar-la! De fet, es comença a comercialitzar (a Itàlia) perquè és una farina que ajuda a espesseir i no té gluten, tot i que la falta de gluten la fa difícil per fer pastissos i pans. Algunes propostes a fer amb la polpa/farina de xufla són:
- Magdalenes, coca o galetes. Tant per les magdalenes, la coca com les galetes, fes servir la teva recepta habitual, simplement substituint la meitat de la farina per polpa de xufla.
- Batut o smoothie. Ves amb compte, només se n'ha de posar una mica perquè no quedi excessivament espès. A partir d'aquí, les combinacions són lliures!
- Hummus. L'hummus tradicional (cigrons, all, llimona, tahina, comí, sal i oli) substituint la meitat dels cigrons per polpa de xufla i ajustant amb aigua si quedés molt espès.
- Paté per untar. Tornes a triturar la polpa amb, per exemple, un parell de pastanagues bullides, una mica de comí, pebre vermell, orenga..., oli d'oliva i sal, fins a aconseguir una textura de paté per untar torradetes o sucar palets de verdures crus.
- Boletes energètiques. Si vas a la muntanya a caminar, aquestes boletes són ideals. Tritura 100 g de polpa de xufla amb 100 g de dàtils sense pinyol (prèviament remullats en aigua calenta durant uns minuts), 50 g de fruita seca barrejada i picada, 20 g de cacau en pols, un pessic de sal. Guarda-les a la nevera. Fas boletes i les arrebosses de coco ratllat.