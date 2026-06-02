El pan es uno de esos alimentos que nunca faltan en casa. Lo consumimos a diario, acompaña prácticamente cualquier comida y, sin embargo, muchas veces seguimos pensando que hacerlo en casa es complicado. La realidad es que existen recetas fáciles y rápidas para hacer pan en casa que no requieren amasados interminables ni conocimientos avanzados de panadería.

En este programa de El Método Delicious, Marta Sanahuja comparte una masa de pan sin amasado que se ha convertido en uno de sus imprescindibles. A partir de esta elaboración, puedes preparar barras de pan casero perfectas para congelar y tener siempre a mano, además de bastoncitos de pipas y aceitunas ideales para aperitivos y picoteos.

¡Esta receta se va a convertir en un fondo de armario indispensable en tu cocina!

El Método Delicious: Receta de pan sin amasado y bastoncitos de pipas El Método Delicious: Receta de pan sin amasado y bastoncitos de pipas Ingredientes Preparación Para la masa:

350ml de agua

375g de harina de fuerza

5,5g de levadura seca de panadero o 10g de levadura fresca

10g sal

15ml de AOVE

Para los toppings de los bastoncitos:

Aceitunas

Pipas

Sal en escamas Para las masas: Disolver la levadura en agua templada, la temperatura es importante para asegurar que se disuelve correctamente. Mientras se remueve, añadir el AOVE. Una vez los líquidos están mezclados verter sobre la harina. El último ingrediente de la mezcla es la sal. El orden es importante, la sal no se ha de mezclar directamente con la levadura seca porque altera la fermento de la levadura. Remover hasta que los sólidos estén hidratados. Tapar y dejar reposar en un lugar cálido durante 45’. Hacer 10 pliegues de fuera hacia dentro. Como la masa es muy húmeda, hidratarse las manos para poder manejarla sin que se pegue. Volver a tapar y dejar reposar otros 45’ Enharinar bien la mesa de trabajo para evitar que se pegue y colocar la masa. Separar la masa para hacer las barras de pan y los bastoncitos. Para las barras de pan: coger con cuidado y dar un giro al colocarla en la bandeja del horno. Para los bastoncitos: hacer cortes más estrechos y enrollar para que la masa no esté alveolada. Estos bastoncitos admiten cualquier tipo de topping, desde aceitunas, sal en escamas, semillas de chía o pipas. Añadir los toppings escogidos y poner AOVE con un pincel para que se adhieran correctamente a la masa. Una vez montadas ambas elaboraciones: meter los bastoncitos al horno 20’ a 220 grados. Para el pan: meter al horno 10' a 250 grados. Bajar a a 215 grados y ordenar 12' más.

Estas no son las únicas elaboraciones que puedes hacer con esta masa, de hecho, puedes atreverte también con uno de los clásicos de la cocina italiana: la focaccia.