El Método Delicious: Receta de Focaccia
- Aprende hacer una focaccia perfecta paso a paso y sin amasar
- Cada martes, un nuevo episodio y una nueva receta de 'El Método Delicious' en RTVE Play y 'EN PLAY'
La focaccia es una de esas recetas que demuestran que, con pocos ingredientes y una buena técnica, se pueden conseguir resultados espectaculares. Crujiente por fuera, esponjosa por dentro y con infinitas posibilidades de personalización, se ha convertido en una de las elaboraciones más populares para quienes quieren iniciarse en el mundo de las masas caseras.
En este programa de El Método Delicious, Marta Sanahuja nos enseña a preparar una focaccia a partir de una sencilla masa sin amasado que se ha convertido en uno de sus básicos de cocina. Gracias a un proceso basado en pliegues y reposos, se consigue una masa ligera, aireada y llena de sabor, perfecta para disfrutar solo, compartir en una comida informal o acompañar cualquier aperitivo.
Una receta fácil de hacer en casa que demuestra por qué la focaccia sigue siendo una de las grandes favoritas de la cocina italiana.
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Con la misma masa de la focaccia también puedes elaborar tus propias barras de pan y snacks como estos bastoncitos de pipas y aceitunas.