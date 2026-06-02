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Masterchef

El Método Delicious: Receta de Focaccia

  • Aprende hacer una focaccia perfecta paso a paso y sin amasar
  • Cada martes, un nuevo episodio y una nueva receta de 'El Método Delicious' en RTVE Play y 'EN PLAY'
Recetas fáciles de pan para hacer en casa: focaccia
Recetas fáciles de pan para hacer en casa: focaccia
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La focaccia es una de esas recetas que demuestran que, con pocos ingredientes y una buena técnica, se pueden conseguir resultados espectaculares. Crujiente por fuera, esponjosa por dentro y con infinitas posibilidades de personalización, se ha convertido en una de las elaboraciones más populares para quienes quieren iniciarse en el mundo de las masas caseras.

En este programa de El Método Delicious, Marta Sanahuja nos enseña a preparar una focaccia a partir de una sencilla masa sin amasado que se ha convertido en uno de sus básicos de cocina. Gracias a un proceso basado en pliegues y reposos, se consigue una masa ligera, aireada y llena de sabor, perfecta para disfrutar solo, compartir en una comida informal o acompañar cualquier aperitivo.

Una receta fácil de hacer en casa que demuestra por qué la focaccia sigue siendo una de las grandes favoritas de la cocina italiana.

El Método Delicious: Receta de focacciaEl Método Delicious: Receta de focaccia
Ingredientes Preparación
  • Para la masa:
  • 350ml de agua
  • 375g de harina de fuerza
  • 5,5g de levadura seca de panadero o 10g de levadura fresca
  • 10g sal
  • 15ml de AOVE
  • Para decorar la focaccia:
  • Tomates cherry
  • Albahaca fresca
  • Sal en escamas
  1. Disolver la levadura en agua templada, la temperatura es importante para asegurar que se disuelve correctamente.
  2. Mientras se remueve, añadir el AOVE. Una vez los líquidos están mezclados verter sobre la harina. El último ingrediente de la mezcla es la sal.
  3. El orden es importante, la sal no se ha de mezclar directamente con la levadura seca porque altera la levadura. Remover hasta que los sólidos estén hidratados.
  4. Tapar y dejar reposar en un lugar cálido durante 45’
  5. Como la masa es muy húmeda, hidratarse las manos para poder manejarla. Hacer 10 pliegues de fuera hacia dentro.
  6. Volvemos a tapar y se deja reposar otros 45’
  7. Echar aceite a un recipiente metálico para que no se pegue la masa.
  8. Verter la masa en el recipiente y extenderla con las manos. Si se pega, echar otro chorro más de aceite.
  9. Decorar con los tomates cherrys partidos en mitades y añadir la sal.
  10. Meter al horno 15' a 220 grados.
  11. Una vez fuera, decorar con la albahaca para añadirle un toque fresco.

Con la misma masa de la focaccia también puedes elaborar tus propias barras de pan y snacks como estos bastoncitos de pipas y aceitunas.

El Método Delicious: Receta de pan sin amasado y bastoncitos de pipas
El Método Delicious: Receta de pan sin amasado y bastoncitos de pipas

El Método Delicious El Método Delicious - Episodio 6 - Recetas fáciles y rápidas para hacer pan en casa

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