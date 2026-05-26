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Masterchef

Recetas fáciles y rápidas para niños: Galletas de avena, plátano y coco

  • Las galletas perfectas para la merienda en tan solo 15 minutos
  • Cada martes, un nuevo episodio y una nueva receta de 'El Método Delicious' en RTVE Play y 'EN PLAY'
Recetas fáciles y rápidas para niños: Galletas de avena, plátano y coco
Recetas fáciles y rápidas para niños: Galletas de avena, plátano y coco
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Sacar tiempo para meterse a la cocina y preparar lo mejor para nuestros peques no siempre es sencillo en el día a día. En el programa de esta semana de El Método Delicious te proponemos elaboraciones muy simples pensadas para los más pequeños de la casa, ideales también para involucrarlos en la cocina y hacerles partícipes del proceso.

Estas galletas de plátano, avena y coco son una opción perfecta para tener siempre a mano. Una alternativa dulce, sencilla y nutritiva que se prepara en pocos minutos y con ingredientes básicos, sin necesidad de azúcares añadidos. Su textura suave y su sabor natural las convierten en un snack ideal para la merienda o el desayuno de los más pequeños, pero también de los más mayores.

El Método Delicious: Receta de galletas de avena, plátano y cocoEl Método Delicious: Receta de galletas de avena, plátano y coco
Ingredientes Preparación
  • 2 plátanos muy maduros
  • 100g de mantequilla de cacahuete
  • 110g de avena
  • Chips de chocolate
  • 1 cucharada Coco rallado
  1. Chafar los plátanos con un tenedor para crear un puré. Los plátanos cuanto más maduros más caramelizan y le dan más dulzor a las galletas, por eso mejor que estén muy maduros. Si no están todavía en su punto, pasar por la sartén un par de minutos.
  2. Mezclar los plátanos con la avena y la mantequilla de cacahuete para formar una masa.
  3. Añadir los chips de chocolate y el coco rallado.
  4. Bolear la masa para formar galletas pequeñas.
  5. Hornear durante 12' a 200ºC

Si ya te has animado a entrar con los peques en la cocina, mientras se hornean las galletas puedes preparar estas hamburguesas de salmón sin gluten y sin lácteos. En menos de 30 minutos tienes un menú sencillo, sano, nutritivo y preparado con ellos.

Recetas fáciles y rápidas para niños: Hamburguesa de salmón
Recetas fáciles y rápidas para niños: Hamburguesa de salmón

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