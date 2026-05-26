Recetas fáciles y rápidas para niños: Galletas de avena, plátano y coco
- Las galletas perfectas para la merienda en tan solo 15 minutos
- Cada martes, un nuevo episodio y una nueva receta de 'El Método Delicious' en RTVE Play y 'EN PLAY'
Sacar tiempo para meterse a la cocina y preparar lo mejor para nuestros peques no siempre es sencillo en el día a día. En el programa de esta semana de El Método Delicious te proponemos elaboraciones muy simples pensadas para los más pequeños de la casa, ideales también para involucrarlos en la cocina y hacerles partícipes del proceso.
Estas galletas de plátano, avena y coco son una opción perfecta para tener siempre a mano. Una alternativa dulce, sencilla y nutritiva que se prepara en pocos minutos y con ingredientes básicos, sin necesidad de azúcares añadidos. Su textura suave y su sabor natural las convierten en un snack ideal para la merienda o el desayuno de los más pequeños, pero también de los más mayores.
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Si ya te has animado a entrar con los peques en la cocina, mientras se hornean las galletas puedes preparar estas hamburguesas de salmón sin gluten y sin lácteos. En menos de 30 minutos tienes un menú sencillo, sano, nutritivo y preparado con ellos.