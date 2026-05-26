Sacar tiempo para meterse a la cocina y preparar lo mejor para nuestros peques no siempre es sencillo en el día a día. En el programa de esta semana de El Método Delicious te proponemos elaboraciones muy simples pensadas para los más pequeños de la casa, ideales también para involucrarlos en la cocina y hacerles partícipes del proceso.

Estas galletas de plátano, avena y coco son una opción perfecta para tener siempre a mano. Una alternativa dulce, sencilla y nutritiva que se prepara en pocos minutos y con ingredientes básicos, sin necesidad de azúcares añadidos. Su textura suave y su sabor natural las convierten en un snack ideal para la merienda o el desayuno de los más pequeños, pero también de los más mayores.

El Método Delicious: Receta de galletas de avena, plátano y coco El Método Delicious: Receta de galletas de avena, plátano y coco Ingredientes Preparación 2 plátanos muy maduros

100g de mantequilla de cacahuete

110g de avena

Chips de chocolate

1 cucharada Coco rallado Chafar los plátanos con un tenedor para crear un puré. Los plátanos cuanto más maduros más caramelizan y le dan más dulzor a las galletas, por eso mejor que estén muy maduros. Si no están todavía en su punto, pasar por la sartén un par de minutos. Mezclar los plátanos con la avena y la mantequilla de cacahuete para formar una masa. Añadir los chips de chocolate y el coco rallado. Bolear la masa para formar galletas pequeñas. Hornear durante 12' a 200ºC

Si ya te has animado a entrar con los peques en la cocina, mientras se hornean las galletas puedes preparar estas hamburguesas de salmón sin gluten y sin lácteos. En menos de 30 minutos tienes un menú sencillo, sano, nutritivo y preparado con ellos.