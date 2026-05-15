La película que Tarantino rodó con las lentes de Ben-Hur y estrenó en analógico: Curiosidades de 'Los odiosos ocho'

Los odiosos ocho es la octava película de Quentin Tarantino, su segundo wéstern después de Django, desencadenado, estrenada en 2012. La historia está ambientada en los años posteriores a la Guerra de Secesión, una diligencia avanza por el invernal paisaje de Wyoming. Los pasajeros son, el cazarrecompensas John Ruth y su fugitiva Daisy Domergue, intentan llegar rápidamente al pueblo de Red Rock, donde Ruth, conocido como el Verdugo, entregará a Domergue a la justicia. Por el camino, se encuentran con dos desconocidos: el mayor Marquis Warren, un antiguo soldado de la Unión convertido en cazarrecompensas y Chris Mannix, un renegado sureño que afirma ser el nuevo sheriff del pueblo. Una ventisca está a punto de alcanzarlos, Ruth, Domergue, Warren y Mannix se refugian en la Mercería de Minnie, una parada para diligencias de un puerto de montaña, allí se encuentran con cuatro desconocidos. Poco a poco se descubren las verdaderas intenciones de cada uno.

Los odiosos ocho cuenta en su reparto con Samuel L. Jackson, actor fetiche del creador de Pulp Fiction, Tim Roth, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Bruce Dern y Demián Bichir, entre otros.

70 mm como en Ben-Hur Quentin Tarantino rodó Los odiosos ocho en formato Ultra Panavisión 70 mm, con ello buscaba replicar la espectacularidad visual de los grandes westerns y epopeyas históricas. Para ello, Panavisión sacó quince lentes de su almacén y exposiciones, entre ellas objetivos utilizados en la secuencia de la carrera de cuadrigas de Ben-Hur y las reconstruyeron para su uso con cámaras modernas. Para algunos críticos se trata de un desperdicio, teniendo en cuenta que la mayoría de la historia sucede en el interior de una cabaña, sin embargo, esto permitió mantener a varios personajes en el mismo encuadre al mismo tiempo, por lo que, el espectador ve todo lo que sucede, tanto en primer plano como en el fondo. Tarantino imprimió con ello a la trama grandes dosis de tensión, suspense, claustrofobia e incluso paranoia. La desconfianza entre los personajes traspasa la pantalla. Además, la resolución y la nitidez extremas y los colores hiperrealistas permitieron a Tarantino capturar en los exteriores los imponentes paisajes nevados de Telluride, Colorado.

Un estreno de peso El equipo de Los odiosos ocho llevó a cabo el ambicioso estreno versión Roadshow. La película debía exhibirse en formato analógico, recordemos que estaba rodada en 70 mm y que la mayoría de los cines estaban digitalizados. Localizaron y repararon cerca de 100 proyectores analógicos, que eran unas máquinas enormes que soportaban ese calibre de cinta. A diferencia de los discos duros actuales, una sola copia física de la cinta de Tarantino pesaba aproximadamente 90 kilos y venía dividida en varias bobinas gigantes. Sólo su envío a las salas de cine requirió una logística de transporte especial y un estricto control de temperatura para evitar que el material se degradara o se rayara. Tim Roth, Kurt Russell y Jennifer Jason Leigh en 'Los odiosos ocho'

Reivindicación en ruta Para su estreno en salas comerciales se quiso emular lo que suponía la magia del cine en los 50 y 60, y se concibió un evento ofreciendo un valor añadido. La versión que se proyectó en 70 mm duraba 187 minutos, frente a los 168 minutos de la versión digital estándar. Al acceder a la sala se entregaba a los espectadores un folleto exclusivo de la película que contenía fotografías del set, imágenes de los personajes y una introducción histórica sobre el formato en que se había rodado. Antes de comenzar la proyección se reproducía una pieza instrumental inédita del compositor de la banda sonora, Ennio Morricone, para ambientar al público, y a mitad de la trama había una pausa de 12 minutos. El largometraje incluía escenas adicionales con tomas más largas y pausadas, diseñadas específicamente para lucir el gran formato visual que no se incluyeron en la versión digital comercial, esto lo hacía 6 minutos más extenso. El peculiar estreno de Los odiosos ocho fue una reivindicación de Quentin Tarantino sobre la calidad superior del soporte físico frente al cine digital actual. Con estas proyecciones Roadshow, el director obligó a los exhibidores a mantener vivos los proyectores tradicionales.

46 premios de 116 nominaciones Ennio Morricone había estado nominado en cinco ocasiones al Óscar, pero ninguna de sus bandas sonoras se había alzado con la estatuilla. La academia, sin embargo, sí le había otorgado el Óscar honorífico por su trayectoria en 2007. Con Los odiosos ocho Morricone ganó el Óscar en 2016, el Globo de Oro y el BAFTA a Mejor Banda Sonora Original. Jennifer Jason Leigh también estuvo nominada a estos tres premios como Mejor actriz de reparto, finalmente fue galardonada, en esta misma categoría, con el National Board of Review (NBR) de la organización neoyorkina integrada por cinéfilos, cineastas, profesionales de la industria, académicos y estudiantes. Quentin Tarantino estuvo nominado a los Globos de Oro y los BAFTA a Mejor Guion Original. Robert Richardson tuvo asimismo una nominación a los Óscar a Mejor fotografía.