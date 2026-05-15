'Distrito quinto' es la joya del cine negro español y se adelantó más de 30 años a 'Reservoir Dogs'

Distrito quinto es una joya del cine negro, "un noir español, seco, que nos sigue resultando moderno casi 70 años después de su estreno", dice el equipo de Historia de nuestro cine. Hablamos de una película con un brillante acierto narrativo como es que el atraco nunca se ve. Esta decisión genera claustrofobia y tensión al estilo de Hitchcock. Sin embargo, en el momento del rodaje fue una solución práctica: rodar una secuencia de acción compleja en las calles de Barcelona de 1957 era extremadamente caro y difícil, además de estar bajo la estricta vigilancia de las autoridades franquistas.

Cinco hombres cometen un atraco y huyen cada uno por su lado, más tarde los miembros de la banda se reúnen en una pensión para repartirse el botín. Pero falta el que lo tiene, Juan. El tiempo pasa y no llega. La espera se les hace insoportable, recuerdan cómo lo conocieron y cómo se ha desarrollado todo para llegar hasta ese día. Es inevitable que su ausencia haga sospechar al resto que han sido engañados. La cinta está protagonizada por Alberto Closas, encumbrado dos años antes por Muerte de un ciclista, Arturo Fernández, que se convertiría en actor fetiche para las realizaciones de Coll, Jesús Colomer, Carlos Mendy, Linda Chacón, Montserrat Salvador y Pedro Córdoba.

Un año después de su estreno la película ganó tres premios del Círculo de Escritores Cinematográficos (CEC), a mejor director, mejor guion y mejor actor principal para Closas.

Cara a cara de Alberto Closas y Arturo Fernández en 'Distrito quinto'

Reservoir Dogs La cinta se inspira en la obra de teatro És perillós fer-se esperar de José María Espinás. El libreto original tenía un carácter cómico. Julio Coll adaptó el texto, dirigió la película y la produjo; era su primera vez como productor. Coll era un director con una trayectoria ecléctica. Antes de iniciarse en la dirección, el cineasta había hecho labores de crítico teatral y realizador. Esta última faceta debió de ser definitiva en Distrito quinto, tomó los recursos del noir clásico y los pulió con una sobriedad europea muy sofisticada, los sutiles movimientos de cámara relacionando a varios personajes a distinto nivel y dentro del mismo encuadre, o el uso constante y natural de analepsis para recomponer la historia y sortear la limitación de un único espacio escénico son recursos cinematográficos que requieren de una mirada experta. Por su estructura y similitudes argumentales: atracadores que se reúnen en un lugar cerrado tras un robo, el uso de flashbacks para explicar el pasado de los personajes y la sospecha de una traición interna, algunos críticos mencionan su asombrosa coincidencia narrativa con el primer largo de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, de 1992.

Barrio chino El título de la película hace referencia a la división administrativa de Barcelona vigente en los años 50, la calle Hospital servía como línea divisoria. Por debajo estaba el Distrito V hasta las Atarazanas y el puerto, por encima, desde la misma línea hasta la calle Tallers y plaza Cataluña estaba el Distrito IV o de la Concepción. Hoy en día ambas zonas conforman El Raval. El distrito quinto era el núcleo de lo que popularmente se conocía como Barrio Chino, famoso por su densidad, vida nocturna y locales de ocio.

Censura, conciencia y religión Distrito quinto se rodó en 1957 aunque tuvo un camino arduo para sortear la censura, algunos de los detalles que la Junta de Censura emitió en su informe fueron el ambiente de asfixia moral o el retrato de tipos repulsivos. Tras el primer visionado y el consiguiente informe negativo, en los títulos de crédito se incluyó una frase lapidaria “las barreras más fuertes que colocó Dios entre el hombre y el crimen son la conciencia y la religión”. Finalmente pudo estrenarse un año después, en el verano de 1958. “Las barreras más fuertes que colocó Dios entre el hombre y el crimen son la Conciencia y la Religión“