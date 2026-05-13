Beatriz Reina es Rosalía, el nuevo personaje de 'Valle Salvaje': "En su situación, yo haría cosas peores"
- Adelantamos algunos datos sobre el nuevo personaje de Valle Salvaje de mano de la actriz
- "He hecho muy buenas migas con Helena Zumel, la actriz que interpreta a Leonor"
Leonor vuelve al valle en el capítulo de esta tarde, y no lo hace sola sino acompañada: con ella está otra bella joven a la que aún no conocemos y que tiene mucha prisa por llegar al valle. Es Rosalía, interpretada por Beatriz Reina, otro nuevo personaje que va a dar mucho que hablar. "Rosalía llega al valle porque tiene una enfermedad y su hermana, que es la que la cuida, necesita ir a palacio y que estén pendientes de ella", nos adelanta la actriz. Su trama va a protagonizar los próximos capítulos.
Por el momento, en el avance del capítulo de hoy la hemos visto cruzando el bosque con determinación y prisa. ¿La verdad? Con pocos rasgos propios de la enfermedad, pues mientras Leonor está sin aliento, ella la apremia para llegar cuanto antes a la Casa Grande. "Es una mujer muy valiente, muy buena, con un corazón muy grande. Es una tía muy inteligente y decidida: cuando tiene algo en la cabeza, va a por ello y no hay quien la pare", dice sobre ella la actriz que le da vida.
El nuevo fichaje de Valle Salvaje
Sobre sus semejanzas con el personaje, la actriz Beatriz Reina dice que han ido apareciendo según la ha ido conociendo mejor: "Yo creo que tenemos mucho que ver, pero nuestras vidas son muy diferentes. Al principio pensaba que no teníamos mucho en común, pero cuanto más leía más me podía ver reflejada: las dos somos bastante fuego, por decirlo así. Creo que yo hubiese hecho cosas peores en su situación".
¿Cuál será el fuego de Rosalía? ¿Por qué ha vuelto al valle junto a su hermana? Cuesta creer que no tenga algo que ver con la pequeña María, pero aún nos faltan algunas piezas clave del puzzle.
Está por ver qué tal se da su aterrizaje en la Casa Grande. Por lo pronto, entre bambalinas, la actriz no podía estar más feliz de cómo la han recibido en Valle Salvaje: ha sido un comienzo agitado y en buena compañía. "Llegar aquí ha sido un frenesí constante, muchas cosas, mucha información nueva. El equipo aquí es super agradable, como una pequeña familia. Yo tenía un poco de miedo pero ha ido super bien. He hecho muy buenas migas con Helena Zumel, que interpreta a Leonor. Como en casi todas las secuencias estábamos juntas y empezamos nuevas las dos... Ha sido un regalo tener a una especie de hermana en el rodaje. Ella es maravillosa".
Su deseo es que disfrutemos de su personaje tanto como ella: "Lo único que espero es que la gente, cuando vea esto, pueda sentir y disfrutar de la serie un poco más. Rosalía es un personaje muy bonito y espero que podáis disfrutarlo día a día".