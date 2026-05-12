Chambo, el "rey del foso" en MasterChef 14: "Ya cocino con confianza en eliminación"

En todas las ediciones de MasterChef hay algún aspirante que por diferentes motivos pisa el foso con mucha asiduidad. Y en la décimocuarta temporada ese aspirante parece ser Chambo, que ya suma cinco presencias en la prueba de eliminación. Aún así, él le busca el lado positivo y cree que haber estado en esa situación tantas veces le ayuda a templar los nervios: "Las veces que he estado en el foso he salido bien parado, por eso vengo con confianza, y espero una vez más seguir con la racha".

Una semana más, Chambo llegó al reto de eliminación con delantal negro, como ya hiciera en los tres primeros programas y en el quinto. Es cierto que en el segundo programa, Omar le salvó de tener que cocinar y le subió a la galería. Pero aún así, Chambo acumula cinco presencias en el foso de siete posibles. En esta última le tocó cocinar un marmitako, y aunque era su primera vez haciéndolo, sí había visto en redes sociales cómo se elaboraba este plato. Y sin duda esa información le sirvió. "Le he llamado Marmitako online porque no lo he cocinado nunca pero tenía en mente un video que vi en internet de como se hacía. Y también lo he comido mucho", detalló.

Pepe Rodríguez destacó que era "un buen plato". Aunque se podía mejorar un poco: "Te falta cocinarlo más veces para darte cuenta de que está rico pero que le falta un poco de cocción a la patata. Pero el punto del pescado está bien. Lo has echado al final y está bien". Jordi, en la línea de su colega, aseguró que era un buen marmitako pero que "el siguiente saldrá mejor". Una vez supo que volvía a superar una prueba de eliminación, Chambo se mostró feliz y con confianza, pero es plenamente consciente de que estando tantas veces en la cuerda floja, un mal día puede terminar en expulsión.

Si tú también quieres sorprender a tus familiares y amigos con un buen marmitako, aquí te dejamos el paso a paso del plato que le permitió a Chambo mantenerse en MasterChef 14 una semana más.