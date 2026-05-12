La dura confesión de Javier en 'MasterChef 14': "Me detectaron un glaucoma con 15 años"

La cocina tradicional fue la protagonista de la prueba de eliminación del séptimo programa de MasterChef 14. Con Almudena Gandarias, ganadora de MasterChef Abuelos 2, y Juana García, aspirante de MasterChef 8, como invitadas, los jueces prepararon una cata a ciegas a los aspirantes, donde con los ojos tapados tuvieron que probar siete platos caseros tradicionales y adivinarlos. A Javier no se le dio del todo mal y explicó el porqué: "Pues yo he hecho este ejercicio muchas veces. Porque soy ciego de un ojo".

La confesión dejó a Marta descolocada y Javier dio a conocer algún detalle más: "Me detectaron un glaucoma con 15 años. El ojo malo lo tengo operado, pero para el ojo bueno me medico. Por ejemplo, cuando me pasó, no podía jugar al pádel. Estoy operado dos veces del ojo malo para evitar perderlo, y una vez operado el ojo bueno para no quedarme ciego. Intento ver lo máximo posible para no perderme nada por si algún día llega ese momento".