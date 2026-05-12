Ángela Gimeno, la aspirante que ganó 'MasterChef 12' y que ha conquistado el paladar de Aitana y Judeline

Temporada tras temporada es un placer para MasterChef recibir a los ganadores de ediciones anteriores y comprobar su éxito y apuntar todos sus proyectos gastronómicos. Tras la visita de Gabriela hace unas semanas, en este séptimo programa le tocó a Ángela Gimeno, ganadora de la duodécima edición, que detalló todo lo que tiene entre manos. Además, vimos su momento de complicidad con Gema, a la que ya conocía: "Fuimos juntas al colegio".

Desde que levantó el trofeo de ganadora en MasterChef 12, Ángela no ha parado de trabajar y demostrar su talento y creatividad. Su proyecto Banquete es buena prueba de ello. Banquete es un estudio creativo gastronómico con base en Madrid que trabaja en la intersección entre la comida, el arte y la comunicación, desarrollando conceptos, experiencias y narrativas donde la gastronomía se convierte en lenguaje cultural. Está fundado por Ángela y el estudio trabaja junto al chef Ignacio Criado, formado en algunas de las cocinas más influyentes de España como Quique Dacosta Restaurante, Deessa y Nerua, restaurantes reconocidos con estrellas Michelin.

Este proyecto nace desde una manera contemporánea de entender la gastronomía: no solo como cocina, sino como un universo creativo completo. El estudio funciona como una agencia creativa especializada exclusivamente en el mundo gastronómico, desarrollando proyectos que van desde eventos y experiencias hasta dirección creativa, dirección de arte, asesorías, conceptualización de marcas, diseño de packaging, identidad visual, desarrollo de producto y comunicación.

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Además de su estudio creativo, Ángela acaba de abrir su propio obrador. Pero sin duda, hay algo que llama incluso más la atención. La originalidad de su trabajo le ha abierto puertas que ni ella misma podía llegar a imaginar. Así, cocinó para Aitana en un evento privado y trabajó mano a mano en cocinas con Judeline preparando churros con chocolate, inspirada por la campaña de Rossy de Palma para una conocida marca textil.