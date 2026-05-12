¿Qué supone la vuelta de Paloma como repescada de MasterChef 14?

La salida de Paloma en el programa 5 de MasterChef 14 dejó un hueco que nadie pudo ocupar. Sin duda, Pepe fue el más afectado pero no el único. Javi y Maggie también lo notaron mucho. Pero a veces el tren pasa dos veces y Paloma con sus buñuelos de morcilla recuperó el delantal blanco para incorporarse de nuevo como aspirante de pleno derecho. Pero, ¿qué supone su vuelta a las cocinas de MasterChef? Lo analizamos.

1 - Reivindicación personal En primer lugar, el regreso de Paloma a MasterChef 14 es una reivindicación de su valor en la cocina. En los cinco primeros programas de la edición, alguno de los aspirantes señaló a Paloma como uno de los más flojos a nivel culinario. Ahora, Paloma puede sacar pecho, después de hacer una réplica casi perfecta de los buñuelos de morcilla de Mario Sandoval. La repescada vuelve con más ganas que nunca, dispuesta a demostrar su evolución gastronómica.

2 - Visibilidad para 'Proyecto capicua' Sin duda el motivo más bonito de la vuelta de Paloma es que podrá seguir portando la bandera de la solidaridad a través de 'Proyecto capicua', la asociación creada por ella misma que construye oportunidades para los niños de la Cañada Real, a través del apoyo escolar, la creatividad y los valores.

3 - Tranquilidad para Pepe... El programa posterior a la salida de Paloma vimos la versión más agitada y guerrera de Pepe. El aspirante perdió a su principal apoyo y lo notó, tal y como vimos en el exterior donde el cambio de capitanía le hizo perder el control. Ahora, con Paloma de vuelta, la sonrisa de Pepe vuelve a estar presente.