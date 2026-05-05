Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Masterchef

Receta de tarta helada con cookies de Carlota en MasterChef 14

  • La receta con la que Carlota esquivó la eliminación en el programa 6 de MasterChef 14
  • Entra en el portal de cocina de RTVE y busca tus plato favoritos
Receta de tarta helada con cookies de Carlota en MasterChef 14
Receta de tarta helada con cookies de Carlota en MasterChef 14 RTVE Play
RTVE.es

En la prueba de eliminación del sexto programa de MasterChef 14, los jueces llevaron a los aspirantes a los años 80 para preparar uno de los postres estrella de la época: la tarta helada. Y Carlota fue la mejor del reto. La aspirante acompañó su tarta con cookies con toppings de chocolate. Una delicia.

Y si buscas un entrante para tu menú, entra en el portal de cocina de RTVE y utiliza su buscador para localizar cientos de opciones. Ya no tienes excusa para no sorprender a tus comensales.

Receta de tarta helada con cookies de Carlota en MasterChef 14Receta de tarta helada con cookies de Carlota en MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Para las láminas de chocolate:
  • 250 g de chocolate negro 85%
  • Para el helado:
  • 400 g de nata líquida
  • 120 g de azúcar
  • 3 o 4 claras de huevo
  • Para las cookies:
  • 100 g de azúcar
  • 200 g de harina
  • 75 g de mantequilla pomada
  1. Para el chocolate:
  2. Derretir el chocolate en el microondas en tandas de 30 segundos para que no se queme.
  3. Atemperar el chocolate para luego estirarlo en papel vegetal. Meter en el frigorífico.
  4. Para el helado:
  5. Empezar a montar la nata en el vaso del robot amasador y añadir 60 g de azúcar poco a poco hasta que la nata quede bien montada.
  6. Reservar en nevera.
  7. Hacer el merengue con las claras de huevo y el azúcar restante.
  8. Mezclar el merengue con la nata montada previamente.
  9. Para el emplatado de la tarta:
  10. Montar la tarta helada en el molde, alternando helado y chocolate hasta formar ocho capas. Dejar en el congelador, al menos 4 o 5 horas.
  11. Desmoldar y decorar con chocolate por encima.
  12. Para las cookies:
  13. Mezclar los ingredientes, a excepción del huevo y los toppings, hasta tener una masa homogénea.
  14. Agregar el huevo y los toppings e integrar todo.
  15. Formar bolas y hornear 20 minutos a 180º.
  16. Servir junto a la tarta helada.
Es noticia: