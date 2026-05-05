Receta de tarta helada con cookies de Carlota en MasterChef 14

En la prueba de eliminación del sexto programa de MasterChef 14, los jueces llevaron a los aspirantes a los años 80 para preparar uno de los postres estrella de la época: la tarta helada. Y Carlota fue la mejor del reto. La aspirante acompañó su tarta con cookies con toppings de chocolate. Una delicia.

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