Receta de tarta helada con cookies de Carlota en MasterChef 14

En la prueba de eliminación del sexto programa de MasterChef 14, los jueces llevaron a los aspirantes a los años 80 para preparar uno de los postres estrella de la época: la tarta helada. Y Carlota fue la mejor del reto. La aspirante acompañó su tarta con cookies con toppings de chocolate. Una delicia.
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Receta de tarta helada con cookies de Carlota en MasterChef 14Receta de tarta helada con cookies de Carlota en MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Para las láminas de chocolate:
- 250 g de chocolate negro 85%
- Para el helado:
- 400 g de nata líquida
- 120 g de azúcar
- 3 o 4 claras de huevo
- Para las cookies:
- 100 g de azúcar
- 200 g de harina
- 75 g de mantequilla pomada
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- Para el chocolate:
- Derretir el chocolate en el microondas en tandas de 30 segundos para que no se queme.
- Atemperar el chocolate para luego estirarlo en papel vegetal. Meter en el frigorífico.
- Para el helado:
- Empezar a montar la nata en el vaso del robot amasador y añadir 60 g de azúcar poco a poco hasta que la nata quede bien montada.
- Reservar en nevera.
- Hacer el merengue con las claras de huevo y el azúcar restante.
- Mezclar el merengue con la nata montada previamente.
- Para el emplatado de la tarta:
- Montar la tarta helada en el molde, alternando helado y chocolate hasta formar ocho capas. Dejar en el congelador, al menos 4 o 5 horas.
- Desmoldar y decorar con chocolate por encima.
- Para las cookies:
- Mezclar los ingredientes, a excepción del huevo y los toppings, hasta tener una masa homogénea.
- Agregar el huevo y los toppings e integrar todo.
- Formar bolas y hornear 20 minutos a 180º.
- Servir junto a la tarta helada.