Receta de mandarina confitada con crema de chocolate de MasterChef 14

En la prueba por equipos del sexto programa de MasterChef 14, los aspirantes viajaron a Nuevo Baztán donde cocinaron un menú diseñado por la chef Pepa Muñoz. Y como postre elaboraron esta receta mandarina confitada con crema de chocolate. Aquí tienes todos los detalles.
|Ingredientes
|Preparación
- Para la mandarina:
- 4 mandarinas
- 500 ml de agua
- 500 g de azúcar
- 1 vaso de brandy
- Para el chocolate:
- 100 g de chocolate negro
- 2 huevos
- 15 g de azúcar glass
- 50 g de mantequilla
- 2 yogures de chocolate
- Para la mandarina:
- Pelar las mandarinas y dejar en agua caliente cinco minutos para facilitar su posterior limpieza.
- En un cazo tostar un poco el azúcar y añadir las mandarinas junto con el licor, cocinar dos minutos y cubrir con agua, dejar a fuego lento unos 30 minutos moviendo con cuidado.
- Reservar.
- Para el chocolate:
- En un cazo fundir el chocolate al baño maría, templar la mantequilla.
- En un bol aparte mezclar los yogures, el chocolate fundido, el huevo, los yogures y una yema extra.
- Triturar hasta obtener una crema densa, enfriar mínimo 30 minutos.
- Para el emplatado:
- En un bol situar la mandarina y una quenelle de crema de chocolate al lado.
- Terminar con almíbar y una ramita de canela.