Receta de mandarina confitada con crema de chocolate de MasterChef 14

  • El postre del menú de Pepa Muñoz en la visita de MasterChef a Nuevo Baztán
  • Entra en el portal de cocina de RTVE y busca tus recetas favoritas
En la prueba por equipos del sexto programa de MasterChef 14, los aspirantes viajaron a Nuevo Baztán donde cocinaron un menú diseñado por la chef Pepa Muñoz. Y como postre elaboraron esta receta mandarina confitada con crema de chocolate. Aquí tienes todos los detalles.

Ingredientes Preparación
  • Para la mandarina:
  • 4 mandarinas
  • 500 ml de agua
  • 500 g de azúcar
  • 1 vaso de brandy
  • Para el chocolate:
  • 100 g de chocolate negro
  • 2 huevos
  • 15 g de azúcar glass
  • 50 g de mantequilla
  • 2 yogures de chocolate
  1. Para la mandarina:
  2. Pelar las mandarinas y dejar en agua caliente cinco minutos para facilitar su posterior limpieza.
  3. En un cazo tostar un poco el azúcar y añadir las mandarinas junto con el licor, cocinar dos minutos y cubrir con agua, dejar a fuego lento unos 30 minutos moviendo con cuidado.
  4. Reservar.
  5. Para el chocolate:
  6. En un cazo fundir el chocolate al baño maría, templar la mantequilla.
  7. En un bol aparte mezclar los yogures, el chocolate fundido, el huevo, los yogures y una yema extra.
  8. Triturar hasta obtener una crema densa, enfriar mínimo 30 minutos.
  9. Para el emplatado:
  10. En un bol situar la mandarina y una quenelle de crema de chocolate al lado.
  11. Terminar con almíbar y una ramita de canela.
