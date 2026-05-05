Receta de cococha, penca de acelga y parmentier de MasterChef 14

En la prueba por equipos del sexto programa de MasterChef 14, los aspirantes viajaron a Nuevo Baztán donde cocinaron un menú diseñado por la chef Pepa Muñoz. Y como entrante elaboraron esta receta de cococha, penca de acelga y parmentier. Aquí tienes todos los detalles.

Y si buscas un entrante para tu menú, entra en el portal de cocina de RTVE y utiliza su buscador para localizar cientos de opciones. Ya no tienes excusa para no sorprender a tus comensales.