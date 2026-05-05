Receta de cococha, penca de acelga y parmentier de MasterChef 14

En la prueba por equipos del sexto programa de MasterChef 14, los aspirantes viajaron a Nuevo Baztán donde cocinaron un menú diseñado por la chef Pepa Muñoz. Y como entrante elaboraron esta receta de cococha, penca de acelga y parmentier. Aquí tienes todos los detalles.
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Receta de cococha, penca de acelga y parmentier de MasterChef 14Receta de cococha, penca de acelga y parmentier de MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Para la cococha:
- 4 cocochas de bacalao
- 1 diente de ajo
- 1 guindilla
- Para la penca de acelga:
- 4 pencas
- Harina de trigo
- 1 huevo
- Para la parmentier de patata:
- 2 patatas
- 150 g de mantequilla
- 400 ml de leche
- 4 lonchas de bacon
- Sal
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- Para la cococha:
- En una sartén dorar el ajo con la guindilla laminada, en ese aceite cocinar las cocochas vuelta y vuelta y reservar.
- Para la penca de acelga:
- Limpiar las pencas de hebra, escaldar en agua con sal y secar.
- Seguidamente pasar por harina y huevo, freír y reservar hasta el pase.
- Para la parmentier de patata:
- Freír el bacon hasta que esté muy tostado, escurrir el exceso de grasa y triturar con la sal hasta obtener una sal de bacon y reservar.
- Por otro lado, cocer las patatas y hacer un puré de patata tradicional, terminar poniéndolo a punto con la sal de bacon.
- Para el emplatado:
- En el fondo del plato poner la parmentier, sobre esta la penca.
- Y para terminar situar la cococha con una lámina de ajo tostado y un aro de guindilla.