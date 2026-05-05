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Masterchef

Receta de cococha, penca de acelga y parmentier de MasterChef 14

  • El entrante del menú de Pepa Muñoz en la visita de MasterChef a Nuevo Baztán
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Receta de cococha, penca de acelga y parmentier de MasterChef 14
Receta de cococha, penca de acelga y parmentier de MasterChef 14 CECILIABAYONAS0 RTVE Play
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En la prueba por equipos del sexto programa de MasterChef 14, los aspirantes viajaron a Nuevo Baztán donde cocinaron un menú diseñado por la chef Pepa Muñoz. Y como entrante elaboraron esta receta de cococha, penca de acelga y parmentier. Aquí tienes todos los detalles.

Y si buscas un entrante para tu menú, entra en el portal de cocina de RTVE y utiliza su buscador para localizar cientos de opciones. Ya no tienes excusa para no sorprender a tus comensales.

Receta de cococha, penca de acelga y parmentier de MasterChef 14Receta de cococha, penca de acelga y parmentier de MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Para la cococha:
  • 4 cocochas de bacalao
  • 1 diente de ajo
  • 1 guindilla
  • Para la penca de acelga:
  • 4 pencas
  • Harina de trigo
  • 1 huevo
  • Para la parmentier de patata:
  • 2 patatas
  • 150 g de mantequilla
  • 400 ml de leche
  • 4 lonchas de bacon
  • Sal
  1. Para la cococha:
  2. En una sartén dorar el ajo con la guindilla laminada, en ese aceite cocinar las cocochas vuelta y vuelta y reservar.
  3. Para la penca de acelga:
  4. Limpiar las pencas de hebra, escaldar en agua con sal y secar.
  5. Seguidamente pasar por harina y huevo, freír y reservar hasta el pase.
  6. Para la parmentier de patata:
  7. Freír el bacon hasta que esté muy tostado, escurrir el exceso de grasa y triturar con la sal hasta obtener una sal de bacon y reservar.
  8. Por otro lado, cocer las patatas y hacer un puré de patata tradicional, terminar poniéndolo a punto con la sal de bacon.
  9. Para el emplatado:
  10. En el fondo del plato poner la parmentier, sobre esta la penca.
  11. Y para terminar situar la cococha con una lámina de ajo tostado y un aro de guindilla.
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