Receta de teja crujiente con pescado a la plancha de Inma en MasterChef 14

En la primera prueba del sexto programa de MasterChef 14 los aspirantes tuvieron que actualizar diferentes tapas clásicas aplicando técnicas de vanguardia para su elaboración. A Inma le tocó reinterpretar el pescaíto frito y triunfó con esta versión: teja crujiente con pescado a la plancha.

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