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Masterchef

Receta de teja crujiente con pescado a la plancha de Inma en MasterChef 14

  • El plato con el que Inma reinterpretó el clásico pescaíto frito
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Receta de teja crujiente con pescado a la plancha de Inma en MasterChef 14
Receta de teja crujiente con pescado a la plancha de Inma en MasterChef 14 RTVE Play
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En la primera prueba del sexto programa de MasterChef 14 los aspirantes tuvieron que actualizar diferentes tapas clásicas aplicando técnicas de vanguardia para su elaboración. A Inma le tocó reinterpretar el pescaíto frito y triunfó con esta versión: teja crujiente con pescado a la plancha.

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Receta de teja crujiente con pescado a la plancha de Inma en MasterChef 14Receta de teja crujiente con pescado a la plancha de Inma en MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Tacos de calamar
  • 1 boquerón
  • 1 lomo de salmonete
  • Harina
  • Sal
  • Aceite
  • Agua
  1. Para los pescados:
  2. Limpiar los boquerones, el salmonete y el calamar, sacar todo lo de dentro, y con cuidado sacar los lomos y reservar la raspa completa del pescado con la cola y la cabeza.
  3. Pasar las raspas de los pescado por harina y freír. Reservar.
  4. Poner los lomos de pescado y los tacos de calamar en una sartén y hacer a la plancha poco a poco.
  5. Para hacer el crujiente:
  6. Juntar 100 ml de agua con 100 ml de aceite, 10 g de harina y una pizca de sal. Triturar todo con la batidora.
  7. Añadir 4 cucharadas de la mezcla resultante en forma de círculo en el centro de una sartén caliente.
  8. Cuando esté, dar forma curva para meter dentro la espina y los lomos para simular el cuerpo del pescaíto crujiente.
  9. Para el emplatado:
  10. Poner los crujientes, dentro colocar un lomito de boquerón, otro de salmonete y unos tacos del calamar y luego la espina del pescado.
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