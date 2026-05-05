Receta de teja crujiente con pescado a la plancha de Inma en MasterChef 14

En la primera prueba del sexto programa de MasterChef 14 los aspirantes tuvieron que actualizar diferentes tapas clásicas aplicando técnicas de vanguardia para su elaboración. A Inma le tocó reinterpretar el pescaíto frito y triunfó con esta versión: teja crujiente con pescado a la plancha.
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Receta de teja crujiente con pescado a la plancha de Inma en MasterChef 14Receta de teja crujiente con pescado a la plancha de Inma en MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Tacos de calamar
- 1 boquerón
- 1 lomo de salmonete
- Harina
- Sal
- Aceite
- Agua
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- Para los pescados:
- Limpiar los boquerones, el salmonete y el calamar, sacar todo lo de dentro, y con cuidado sacar los lomos y reservar la raspa completa del pescado con la cola y la cabeza.
- Pasar las raspas de los pescado por harina y freír. Reservar.
- Poner los lomos de pescado y los tacos de calamar en una sartén y hacer a la plancha poco a poco.
- Para hacer el crujiente:
- Juntar 100 ml de agua con 100 ml de aceite, 10 g de harina y una pizca de sal. Triturar todo con la batidora.
- Añadir 4 cucharadas de la mezcla resultante en forma de círculo en el centro de una sartén caliente.
- Cuando esté, dar forma curva para meter dentro la espina y los lomos para simular el cuerpo del pescaíto crujiente.
- Para el emplatado:
- Poner los crujientes, dentro colocar un lomito de boquerón, otro de salmonete y unos tacos del calamar y luego la espina del pescado.