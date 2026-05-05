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Receta de sopa de pescado y marisco de MasterChef 14

  • El principal del menú de Pepa Muñoz en la visita de MasterChef a Nuevo Baztán
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Receta de sopa de pescado y marisco de MasterChef 14
Receta de sopa de pescado y marisco de MasterChef 14 CECILIABAYONAS0 RTVE Play
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En la prueba por equipos del sexto programa de MasterChef 14, los aspirantes viajaron a Nuevo Baztán donde cocinaron un menú diseñado por la chef Pepa Muñoz. Y como principal elaboraron esta receta de sopa de pescado y marisco. Aquí tienes todos los detalles.

Y si buscas un entrante para tu menú, entra en el portal de cocina de RTVE y utiliza su buscador para localizar cientos de opciones. Ya no tienes excusa para no sorprender a tus comensales.

Receta de sopa de pescado y marisco de MasterChef 14Receta de sopa de pescado y marisco de MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Para los pescados:
  • 200 g de sepia
  • 8 langostinos
  • 8 gambas
  • 500 g de lomo de cabracho
  • 250 g de lomo de bacalao
  • Para el caldo:
  • 250 g de hueso de rape
  • 1 cebolla
  • 1 ajo
  • 50 g de tomate triturado
  • 12 mejillones
  • 12 berberechos
  1. Para los mariscos y pescados:
  2. Congelar la sepia y laminar con la cortafiambres a modo de spaguetti.
  3. Pelar los langostinos y las gambas y reservar las cáscaras.
  4. Sacar los lomos del cabracho y cortarlos a modo de tiradito.
  5. Cortar los lomos de bacalao en cuadraditos de 2x2. Reservar.
  6. Para la sopa:
  7. Dorar la cebolla y el ajo, añadir el tomate, añadir los huesos de rape y los restos de las gambas del paso anterior.
  8. Cubrir con agua y desespumar, cocinar durante una hora tapado a fuego medio.
  9. Pasado ese tiempo, colar el caldo y abrir en los mejillones y los berberechos, reservar su carne.
  10. Volver a colar para eliminar posibles impurezas y reservar.
  11. Para el emplatado:
  12. Situar varios puntos de mayonesa sobre el plato, a continuación, ir colocando el pescado, las conchas y las gambas.
  13. Sobre los spaguetti de sepia poner un poquito de perejil.
  14. Con una jarra poner el caldo caliente.
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