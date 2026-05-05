Receta de sopa de pescado y marisco de MasterChef 14

En la prueba por equipos del sexto programa de MasterChef 14, los aspirantes viajaron a Nuevo Baztán donde cocinaron un menú diseñado por la chef Pepa Muñoz. Y como principal elaboraron esta receta de sopa de pescado y marisco. Aquí tienes todos los detalles.
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Receta de sopa de pescado y marisco de MasterChef 14Receta de sopa de pescado y marisco de MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Para los pescados:
- 200 g de sepia
- 8 langostinos
- 8 gambas
- 500 g de lomo de cabracho
- 250 g de lomo de bacalao
- Para el caldo:
- 250 g de hueso de rape
- 1 cebolla
- 1 ajo
- 50 g de tomate triturado
- 12 mejillones
- 12 berberechos
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- Para los mariscos y pescados:
- Congelar la sepia y laminar con la cortafiambres a modo de spaguetti.
- Pelar los langostinos y las gambas y reservar las cáscaras.
- Sacar los lomos del cabracho y cortarlos a modo de tiradito.
- Cortar los lomos de bacalao en cuadraditos de 2x2. Reservar.
- Para la sopa:
- Dorar la cebolla y el ajo, añadir el tomate, añadir los huesos de rape y los restos de las gambas del paso anterior.
- Cubrir con agua y desespumar, cocinar durante una hora tapado a fuego medio.
- Pasado ese tiempo, colar el caldo y abrir en los mejillones y los berberechos, reservar su carne.
- Volver a colar para eliminar posibles impurezas y reservar.
- Para el emplatado:
- Situar varios puntos de mayonesa sobre el plato, a continuación, ir colocando el pescado, las conchas y las gambas.
- Sobre los spaguetti de sepia poner un poquito de perejil.
- Con una jarra poner el caldo caliente.