De esquiadora olímpica a objetivo del FBI, la historia de Molly Bloom que cuenta en 'Molly's game'

Molly´s Game está basada en la historia real de Molly Bloom, una prometedora esquiadora olímpica que, al ver truncada su carrera deportiva, acaba organizando las partidas de póquer clandestinas más exclusivas de Estados Unidos. A sus timbas acuden estrellas de Hollywood, deportistas de élite, titanes del mundo de los negocios y, finalmente, miembros de la mafia rusa, que atrajeron al FBI hacia sus actividades.

Bloom, arrestada por los Federales en mitad de la noche, se ve inmersa en una batalla judicial. En esta lucha en los tribunales su único aliado es el abogado criminalista Charlie Jaffey, quien supo ver en ella una verdad mucho más sincera de la que la prensa sensacionalista publicó en sus páginas.

Con Idris Elba y Kevin Costner La película está protagonizada por Jessica Chastain, junto a ella están Idris Elba, Kevin Costner y Michael Cera en el papel del Jugador X, en la cinta es un compuesto de otros, aunque se sabe que, en la vida real era el actor Tobey Maguire (Spiderman). Ese mismo año Chastain interpretó otro personaje basado en una persona real, la escritora polaca y una de las heroínas de la Segunda Guerra Mundial, Antonina Żabińska, en la película La casa de la esperanza. Idris Elba y Jessica Chastain RTVE

Aaron Sorkin Aaron Sorkin, (El ala oeste de la Casa Blanca) se estrena como director con esta película. Lo hizo porque, tras conocer a Molly Bloom, quedó fascinado por su integridad. Decidió dirigirla porque sentía que otros directores se centrarían demasiado en el póquer y las celebridades. Sorkin quería proteger la verdad emocional de la historia de Molly, por lo que además de escribir el guion, decidió dirigirla. Durante el rodaje, al finalizar la jornadas, el director organizaba partidas reales entre los extras, que eran jugadores profesionales. Colgaba un cheque en la pared y el jugador con más fichas después de 30 minutos se lo llevaba. El propio Sorkin hace un cameo en la película, aparece brevemente en una oficina como un ejecutivo de Nueva York. El actor Idris Elba, Charlie Jaffey en la película, esperaba encontrar a un director pedante por la meticulosidad de Sorkin en sus guiones, sin embargo, el estilo del director relajado y colaborativo sorprendió para bien a Elba. Kevin Costner y Jessica Chastain RTVE

La princesa del póquer Molly Bloom pidió específicamente que Jessica Chastain la interpretara. La historia real fue mucho más oscura que la película. Bloom, considerada 'la princesa del póquer' por la prensa sensacionalista y los tabloides estadounidenses, estaba a cargo de una de las redes de apuestas más exclusivas del mundo. Algunos de sus clientes famosos eran Leonardo Di Caprio o Ben Affleck. El motivo por el que el FBI puso el foco en Bloom fue que la mafia rusa intentó infiltrarse en sus partidas en Nueva York. Esto atrajo la atención de los Federales sobre sus actividades y terminó arrestada en una redada que involucró a más de 30 personas por cargos de juego ilegal y lavado de dinero. Molly se enfrentó a una condena de hasta cinco años de cárcel. La ex esquiadora estuvo presente en el estreno en Toronto, se le concedió un pase de 48 horas a Canadá, ya que tenía prohibida la entrada en el país por los delitos cometidos en Estados Unidos, Pudo ir a la Premiere en el TIFF (Festival Internacional de cine de Toronto). Según los actores, su padre lloró de emoción al ver la película.