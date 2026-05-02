El drama que arrasa en TikTok: así es 'Amor redentor, la historia de amor basada en la Biblia que te hará llorar

La vida de la joven Angel (Abigail Cowen) nunca ha sido fácil: su padre la detesta y su madre, férrea devota, muere muy pronto. La única salida que encuentra para sobrevivir es prostituirse. Pasa por varios burdeles hasta llegar a Paradise, en California. En el siglo XIX, en plena fiebre del oro, muchos hombres buscan el preciado metal para pasar un rato con ella. Hasta ese pueblo llega Michael (Tom Lewis), un joven granjero cristiano que se enamora de ella tras verla pasear. Él lo único que quiere es casarse con ella y sacarla de allí, pero Angel no se deja convencer tan fácilmente: ha escuchado demasiadas veces esas promesas.

Cuando Michael le demuestra que puede ser libre, la joven intenta dejar el burdel, pero no se lo ponen fácil. Solo lo consigue cuando Michael salda su “deuda” con la dueña. Se trataba, en realidad, de una mentira más para tenerla presa. Lejos de allí, a varios kilómetros de distancia, la relación entre ambos se fragua a fuego lento: él le enseña la tranquila vida en el campo, pero Angel no llega a sentirse cómoda. En varias ocasiones se escapa y regresa a Paradise, a donde cree que pertenece. Cada vez que se marcha, Michael la espera pacientemente. Sin embargo, la irrupción de su hermano Paul (Logan Marshall-Green) y la de otros hombres del pasado de su esposa pone en apuros la felicidad a la que aspira el matrimonio.

Los "guiños" bíblicos de la autora Amor redentor es una de las muchas novelas románticas de la escritora estadounidense Francine Rivers. La autora versiona en ese libro la historia del profeta Oseas y su esposa Gomer, dos figuras centrales del Antiguo Testamento que ejemplifican la relación de Israel con Dios. De hecho, el apellido del protagonista de la cinta es Hosea, el nombre del profeta en inglés. No es el único "guiño" bíblico de la autora: el nombre real de Angel es Sarah, como la esposa de Abraham y la madre de Isaac, y al final Michael y ella tienen dos hijos. Una joven Angel (la actriz Livi Birch) junto a su madre Mae (Nina Dobrev). RTVE Para la película homónima, estrenada en 2022, Rivers estuvo a cargo del guion junto al director D.J. Caruso, conocido por Soy el número cuatro, La conspiración del pánico o Disturbia. No es la primera vez que uno de los libros de la norteamericana llega al cine: ya lo consiguió en 2007 con El último redentor.

Un rodaje algo accidentado Además de la pareja protagonista, jóvenes promesas en el mundo del cine, el elenco lo completan Logan Marshall-Green (La invitación, Upgrade (Ilimitado) o La trampa del mal) y Nina Dobrev, más conocida por su papel como Elena en la serie de televisión Crónicas vampíricas. Otros dos actores, Famke Janssen y Eric Dane, también aparecen en la película como Duquesa y Duque, dos de los proxenetas que abusan de Angel. No comparten ni una sola escena, una circunstancia que también les ocurrió en X-Men: La decisión final. Una parte del rodaje tuvo lugar en Sudáfrica y tuvo algún que otro sobresalto. De hecho, estuvo a punto de paralizarse la película. Las grabaciones planteadas en el país se realizaron en menos de 24 horas, justo antes de que el gobierno local decretara el confinamiento por la pandemia de COVID-19.