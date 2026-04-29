Antonia Mercé nace el 4 de septiembre de 1890 en Buenos Aires; de ahí el sobrenombre de La Argentina, pese a que su infancia la pasó en Madrid. En la capital española empezó a dar sus primeros pasos artísticos, formó parte del cuerpo de baile del Teatro Real y muy pronto fue conocida como la reina de las castañuelas.

Fueron muchos los intelectuales que la admiraron, desde Jacinto Benavente a Federico García Lorca, pasando por los hermanos Álvarez Quintero o Ramón María del Valle-Inclán. Pero lo que marcó un punto de inflexión en la danza española fue la creación de Les Ballets Espagnols, una compañía que –inspirada en los Ballets Rusos de Sergei Diaghilev– reunió a destacados artistas de vanguardia.

Antonia Mercé trabajó con los mejores de la época: el compositor Manuel de Falla, el dramaturgo Cipriano Rivas Cherif, el pintor Néstor Martín-Fernández de la Torre... Viajó por todo el mundo y se empapó del folclore internacional para luego hacerlo suyo. Fue pionera y revolucionaria en su arte, pero un repentino e inesperado fallecimiento el 18 de julio de 1936 –recién comenzada la Guerra Civil– la condenó al olvido.

Voces del documental: María Cabrera, Olga Baeza, Idoia Murga, Helena Martín, Leonor Leal, Paula Comitre y Antonio Najarro. RNE

Con motivo del 90 aniversario de su muerte, el documental "Antonia Mercé, la Argentina: el antes y el después de la danza española", con guion de Olga Baeza y diseño sonoro de Mayca Aguilera, rescata su figura y legado. Intervienen Idoia Murga, investigadora del Instituto de Historia del CSIC especializada en danza y artes visuales; María Cabrera, bailarina e investigadora del CSIC; Antonio Najarro, bailarín y coreógrafo del espectáculo Les Ballets Espagnols de la Argentina; la bailarina Helena Martín, protagonista de dicha producción; Celia Martínez Cristina, responsable del Archivo de Antonia Mercé, la Argentina, en la Fundación Juan March; Leonor Leal, bailaora e investigadora; y Paula Comitre, bailaora y coreógrafa.

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