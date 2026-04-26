Se llama Atín Aya y logró retratar el silencio: este documental celebra al fotógrafo para evitar su olvido

Resulta muy difícil adentrarse en el universo creativo de un artista como Atín Aya, el retratista del silencio, y más difícil es abordar su obra en un documental sin alterar su esencia. Pero el equipo técnico, capitaneado por Hugo Cabezas y Alejandro Toro, los directores, encontraron la forma: con respeto. "Recurrimos a una variedad de técnicas cinematográficas que nos permiten capturar la esencia de su arte. Jugamos con la iluminación natural, cómo él hacía, aprovechándose de ella para resaltar los contrastes y las texturas que definían sus fotografías, mientras que los encuadres cuidadosamente compuestos añaden profundidad y significado a cada escena y cada entrevista, dicen.

Y luego estaba el encuadre, fundamental para no desvirtuar su obra. "Queríamos encontrar un formato que respetase los encuadres del autor, que se adaptase mejor a la proporción de su obra, pero que mantuviese el estilo y el canon cinematográfico, y lo encontramos en el formato 1.25:1 (5:4)". Y era esencial el tratamiento del color. "Inspirados por su enfoque en la fotografía en blanco y negro, utilizamos este estilo visual para sumergir al espectador en el mundo íntimo y evocador que él tanto amaba retratar. Cada imagen en blanco y negro es una ventana a la sensibilidad y la humanidad que definieron su obra.

"El color se convierte en el vehículo para explorar la realidad contemporánea y las voces que dan forma al presente. Utilizamos el color para las entrevistas y las escenas que muestran la vida y la obra del fotógrafo desde una perspectiva actual. Esta dualidad entre blanco y negro y color crea un diálogo visual entre el pasado y el presente, entre la mirada del fotógrafo y la realidad que lo rodea".

Atín Aya

La colaboración de su hija María El documental, además, contextualiza su obra, recorriendo un arco vital y profesional, para contar quienes fueron sus referentes y quienes trabajaron a su lado desde los años 90. Luego están los testimonios, pieza clave para hacer el retrato y la radiografía del artista. "Contamos con el apoyo de su hija María Aya, que será parte fundamental del documental y nos guiará a través de su personalidad y su obra. María ha seguido los pasos de su padre como fotógrafa, realizando diversos trabajos en diferentes partes del mundo". También participa su fiel amigo y escritor Diego Carrasco. El documental de 'Imprescindibles' tiene como objetivo celebrar a Atín Aya y poner en valor su obra dentro de un contexto histórico y social. "Queremos transmitir el sentimiento que nosotros mismos hemos experimentado al descubrir su obra y los lugares donde tuvieron lugar, capaces de mover a un espectador con sensibilidad artística. Además, el hecho de poder descubrir parte de su obra inédita hará que también sea un documental que atraiga al público que ya conozca previamente al fotógrafo". Atín Aya RTVE

Las Marismas del Guadalquivir Gran parte de su obra surge mientras estudia, cámara en mano, las Marismas del Guadalquivir, territorio dominado por el silencio. Ese silencio era el mismo que rodeaba a los habitantes de las zonas cercanas. "Yo no conocí a Atín Aya, pero todos los que le conocieron me trasmitieron su personalidad magnética. Murió muy pronto, pero de haber seguido hubiera tenido una carrera impresionante", dice Hugo Cabezas en RNE. Miguel Rivera, autor de la música, contaba que tuvo dudas sobre su trabajo. "Dije, qué pinto yo en un documental en en el que el silencio está tan presente. Pero supe que tenía que potenciar ese silencio y yo terminé enamorado de su obra".

La naturalidad del silencio Una obra que va más allá del silencio que la rodea. Atín Aya lograba una naturalidad apabullante, las personas que posaban para él se dejan llevar. "La gente del campo posa diferente de la gente de la ciudad. Posan sin artificio, ningún elemento delante para mostrarse tal como son. Posan de frente a la cámara, y yo intentaba manipular lo menos posible", dice Atín Aya el fotógrafo en el documental, en el que se remarca que "hay fotógrafos del ruido, pero Atín es el fotógrafo del silencio". Pero Atín Aya no solo fotografío a gente anónima. Su cámara captó el silencio interior de los que trabajan con la voz y la música, como Kiko Veneno, Estrella Morente y Antonio Carmona, pero también de otros como Rafael Cobos, Isabel Muñoz, Cristina García Rodero, Álex Catalán. Y no falta Alberto Rodríguez que revela que el trabajo que el sevillano hizo en el bajo Guadalquivir fue una fuerte referencia para rodar su película La isla mínima.