Dezo Hoffmann, el fotógrafo que descubrió a Los Beatles, protagoniza un documental con imágenes inéditas en RTVE Play

Puede que el nombre de Dezo Hoffmann no te suene de nada, sin embargo, fue una pieza imprescindible que vio y descubrió al grupo de Liverpool, a través de su cámara de fotos. Dezo Hoffmann, el fotógrafo de Los Beatles es un documental que ya puedes ver gratis en RTVE Play, con imágenes inéditas sobre el trabajo del fotógrafo eslovaco y sobre los inicios del grupo que marcó la historia de la música.

En este documental puedes encontrar multitud de testimonios de expertos que cuentan lo que fue este fotógrafo para 'Los Beatles', pero también para otras muchas estrellas que posaron ante su objetivo como Marilyn Monroe, Kirk Douglas, Louis Amstrong, los 'Rolling Stones' y otros grandes cantantes de rock de la segunda mitad del siglo XX.

En este largometraje se destaca la importancia de la influencia de Dezo Hoffmann en el desarrollo del mundo de la fotografía: su originalidad, creatividad y aún no plenamente apreciada innovación, gracias a la cual sus fotografías se han convertido en una parte muy importante de la historia de la música pop. "En el exterior, donde las fotos son más naturales, fue cuando alcanzó su máximo potencial, porque todo era más libre y fue pionero en ese tipo de fotografía pop", afirma Norman Jopling, periodista musical.

Dezo Hoffmann, el fotógrafo de 'Los Beatles'

Descubrimiento de 'Los Beatles' Es el propio Hoffmann quien explica cómo llegó hasta los cuatro jóvenes de Liverpool que querían triunfar en la música. "Un día, cuando terminó la reunión editorial, la chica que tenía el correo lo volcó sobre el escritorio, y la última carta que estaba encima del montón del correo era un sobre rosa que olía fatal. Se salió una fotografía del sobre, la miré y eran cuatro chavales. Empecé a leer la carta y era una chica que se quejaba de que nunca escribíamos nada sobre 'Los Beatles' y cuando pregunté quiénes eran, nadie los conocía". Fue una apuesta concienzuda que le llevó meses, pero que finalmente consiguió. "Desde esa reunión pasaron unos seis meses hasta que convencí al editor para ir a ver a 'Los Beatles' y escribir un artículo de carácter humanístico sobre ellos. Eran unos tipos increíbles. Supe de inmediato que había algo muy inusual en los cuatro muchachos". En el documental aparece también Paul McCartney que relata la cercana relación que entablaron con Hoffmann. "Por eso existen todas esas fotos de nosotros saltando por todas partes. Siempre nos pedía, por favor, que saltáramos desde algún muro. Creo que esas fotografías fueron muy influyentes".