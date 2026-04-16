'Historia de nuestro cine' estrena 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' con su director y protagonistas
- David Trueba, Javier Cámara y Natalia de Molina participarán en un coloquio en torno a los ideales y las ilusiones que nos mueven
- #HNCViviresfácil: viernes 17 de abril, a las 22:50 horas en La 2 y RTVE Play
‘Historia de nuestro cine’ recupera ‘Vivir es fácil con los ojos cerrados’, película dirigida por David Trueba y estrenada en 2013, que partió del verso homónimo de John Lennon para recordarnos que no debemos perder nunca los ideales. La humanidad, la ternura y la autenticidad que desprenden los protagonistas de su novena película conquistaron a público y académicos, que reconocieron esta historia con seis Premios Goya.
Para comentarla, en la presentación y el coloquio intervendrán sus protagonistas, Javier Cámara y Natalia de Molina, junto a su director, David Trueba.
‘Vivir es fácil con los ojos cerrados’
En esta comedia dramática dirigida por David Trueba, Antonio (Javier Cámara) es un profesor que utiliza las canciones de los Beatles para enseñar inglés en la España de 1966. Cuando se entera de que su ídolo, John Lennon, está en Almería rodando una película, decide ir a conocerlo.
Durante el viaje, recoge a Juanjo (Francesc Colomer), un chico de 16 años que se ha fugado de casa, y a Belén (Natalia de Molina), una joven de 21 que parece que también está escapando de algo. Basada en hechos reales, la cinta obtuvo seis Premios Goya, incluyendo mejor película, director y actor (Javier Cámara).