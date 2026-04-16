'Historia de nuestro cine' estrena 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' con su director y protagonistas

‘Historia de nuestro cine’ recupera ‘Vivir es fácil con los ojos cerrados’, película dirigida por David Trueba y estrenada en 2013, que partió del verso homónimo de John Lennon para recordarnos que no debemos perder nunca los ideales. La humanidad, la ternura y la autenticidad que desprenden los protagonistas de su novena película conquistaron a público y académicos, que reconocieron esta historia con seis Premios Goya.

Para comentarla, en la presentación y el coloquio intervendrán sus protagonistas, Javier Cámara y Natalia de Molina, junto a su director, David Trueba.

Coloquio en torno a la película de Trueba, con el director y sus protagonistas