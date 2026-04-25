Roy Orbison hizo 'Pretty Woman' en una mañana pero no sabía que sería tan poderosa como para cambiar una película

El mundo perdió a Roy Orbison el 6 de diciembre de 1988. El New York Times, The Nashville Banner y el National Enquirer llevaron en portada la inesperada noticia, tenía 52 años y estaba reflotando su carrera musical en el grupo The Traveling Wilburys, junto a otras leyendas, el ex Beatle George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne y Tom Petty.

Roy Orbison para siempre Este 23 de abril se conmemora el 90 aniversario de su nacimiento en Vernon, Texas y La noche temática de La 2 conmemora este sábado la efeméride con la emisión del documental Roy Orbison para siempre (2021), dirigido por Steve Cole y producido por Stanza Media Limited, un repaso a la carrera del cantante estadounidense, conocido como The Big O y que cuenta con el testimonio de figuras como Johnny Cash, Tom Petty, Bono, Jeff Lynne, Elvis Costello, Barry Gibb o su viuda, Barbara Orbison. A continuación, la cadena emitirá el documental francés Pretty Woman: cuento de hadas de Hollywood (2024) dirigido por Clélia Cohen y producido por ARTE France en colaboración con Capa Presse y Matcha Prod. La mayoría de los éxitos de Roy Orbison fueron escritos o coescritos por él. Su inconfundible estilo junto a su emotiva voz de tenor, dio lugar a canciones inolvidables, Only the Lonely (1960), Crying (1961) y Oh, Pretty Woman (1964) son algunas de las más recordadas.

El éxito que se lanzó en 15 días Una mañana de un viernes Roy Orbison tocaba algunas canciones en su casa con el compositor Bill Dees. La mujer de Orbison, Claudette Frady, se arreglaba para salir a comprar al centro. Roy le preguntó si necesitaba dinero, a lo que Dees intervino con un drástico "una mujer guapa nunca necesita dinero". La ocurrencia de Bill inspiró a Roy Orbison que empezó a cantar "Una mujer guapa caminando por la calle", Dees golpeaba la mesa con la mano. Siguiendo el ritmo podía oír sus tacones resonando en el pavimento, e imaginar una mujer bella, con falda amarilla y tacones rojos, confesó Dees en una entrevista años después. Para cuando la esposa de Orbison regresó a casa ya tenían el tema completo. Al viernes siguiente lo grabaron y el siguiente ya estaba publicado. La canción sólo menciona el título completo una vez, justo al final, cuando incluye la versión extendida de Oh, Pretty woman. La inclusión del tema en la exitosa comedia romántica Pretty Woman, décadas después, influyó hasta en el cambio de nombre de la película que en un principio se iba a llamar 3000.

Nacer y Renacer artístico A principios de los 80, Roy Orbison vivió un renacer artístico impulsado por versiones exitosas de sus canciones y un memorable concierto televisado con la participación de grandes figuras como Bruce Springsteen y Elvis Costello. A principios de 1988 cofundó el supergrupo The travelling Wilburys, grabaron su álbum debut en mayo y lo lanzaron el 17 de octubre de ese mismo año. Menos de dos meses después, Roy Orbison moría en casa de su madre de un infarto. Tras su muerte, en 1989, se lanzó el sencillo póstumo You Got It. The Big O desde muy joven mostró interés por la música, tocaba la guitarra y el piano en pequeños conciertos locales, comenzó en bandas de rockabilly y country en su adolescencia. A lo largo de su carrera vendió millones de discos en todo el mundo y se convirtió en uno de los artistas estadounidenses más influyentes de su generación. Su vida personal no fue, sin embargo, un camino de rosas, estuvo marcada por la tragedia. En los 60 perdió a su primera esposa y después a uno de sus hijos. Años después se volvió a casar y su esposa Barbara Orbison, viuda del artista, es una de las protagonistas clave del documental que La noche temática emite.

Pretty woman: Cuento de hadas de Hollywood Julia Roberts y Richard Gere en una escena de la película Pretty woman La icónica película Pretty Woman (1990), protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere tuvo un gran impacto cultural en la sociedad de los 90. El guion original de la cinta planteaba una historia mucho más cruda y realista sobre la relación entre un empresario y una trabajadora sexual en Los Ángeles. El título, que en un primer momento era 3000, proponía un tono oscuro y dramático. Abordaba la marginalidad, la soledad y la falta de oportunidades. Tras algunos cambios y decisiones creativas, la historia fue transformándose hasta convertirse en una comedia romántica que marcaría a toda una generación. La compañía Disney tuvo mucho que ver en la reconversión del proyecto y en el impacto del casting de Julia Roberts, cuya interpretación convirtió a Vivian en un personaje carismático y entrañable. El documental Pretty Woman: Cuento de hadas de Hollywood examina escenas clave, como el famoso encuentro en Rodeo Drive o la escena del collar, y cómo se diseñaron para reforzar el tono de “cuento de hadas moderno”. La película suaviza y romantiza la realidad de la prostitución y genera un debate sobre su mensaje e influencia.