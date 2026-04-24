La película menos conocida de Berlanga que no pudo hacer Brigitte Bardot: lo más curioso de 'Novio a la vista'

Cuántas historias hay tras las películas, algunas se han decorado tanto que se han convertido en leyendas. Otras son reales y existen testimonios, escritos y verbales, sobre ellas. Sí se sabe que, tras el éxito logrando por Bienvenido, Mister Marshall, el productor Benito Perojo encargó a Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem una adaptación cinematográfica de la zarzuela Bohemios, que ya se había llevado a la pantalla en dos ocasiones: en 1937 se hizo una película dirigida por Francisco Elías y en 1969 se rodó una versión para TVE dirigida por Juan de Orduña.

Quince años era su título original Pero ni Berlanga le apetecía dirigir una nueva versión ni a Bardem le seducía redactar el guion. Se dice que, tras la negativa, Berlanga buscó entre los proyectos que Perojo guardaba y encontró un texto de Edgar Neville titutaldo Quince añitos, que contaba un amor adolescente enmarcado en la sierra madrileña. Berlanga y Bardem lo convirtieron en Novio a la vista y ambientaron su historia en Lindamar, un lugar ficticio porque la película se rodó en la playa de Benicassim (Castellón).

Argumento de Novio a la vista La película arranca con un cartel que nos lleva a 1918, en plena Guerra Mundial, aunque Berlanga se interesa por otro tipo de conflictos, más bien amorosos. El amor es lo que ansían las jóvenes casaderas y Loli es una de ellas. Su madre la lleva a la playa de Lindamar para ver si encuentra pretendiente. Allí veranea también Federico Villanueva, un prometedor ingeniero -mucho más mayor que ella- que la madre ve como un buen partido. Pero Loli tiene los ojos puestos en Enrique, un joven que tiene que pasar las vacaciones entregado a estudiar para los exámenes de septiembre. Escena de 'Novio a la vista' RTVE

Berlanga quería a Brigitte Bardot La idea que tenía Berlanga era que el papel de Loli lo interpretara Brigitte Bardot, una prometedora joven francesa que estaba empezando a despuntar en el cine galo. Pero la actriz tenía ya firmadas dos películas y no pudo trabajar aceptar el trabajo con aquel joven director español: Berlanga tenía 32 años y Novio a la vista era su tercera película. El papel de Loli recayó en la también francesa Josette Arno y el de Enrique en el español Jorge Vico. Hay que destacar a Julia Gutiérrez Caba como la madre de Loli, a José María Rodero como Federico Villanueva y a Antonio Riquelme, que interpreta a Antonio Cortina. Berlanga nos mete de lleno en la historia gracias a las descripciones previas que hace de los personajes, para empatizar con ellos (o no) y para hacernos cómplices de la historia y el devenir de los personajes. ¿Triunfará el amor por Enrique o Loli preferirá la seguridad que le ofrece la buena posición de Federico? Escena de 'Novio a la vista'

Se estrenó el Día de San Valentín La película llegó a los cines el 15 de febrero de 1954 y compartió cartelera con producciones de Hollywood como Quo Vadis? (estrenada en EE.UU. tres años antes) y De aquí a la eternidad y dos cintas naciones con ídolos de masas: La moza del cántaro, con Paquita Rico e Ismael Merlo, y especialmente Pescador de coplas, con Antonio Molina, Tony Leblanc y Marujita Díaz. Escena de 'Novio a la vista' RTVE