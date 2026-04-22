De 'La Moderna' o 'Estoy vivo' a 'Barrio Esperanza'. ¿Dónde has visto antes a los actores de la serie?
- ¿Recuerdas a Jero, Esperanza y Josete en estos otros papeles?
- Disfruta de los primeros capítulos y prepárate para una nueva emisión, este miércoles después de La Revuelta
El estreno de Barrio Esperanza ha traído consigo una bocanada de aire fresco a la ficción social, pero sus rostros nos resultan extrañamente familiares. No es casualidad: el reparto de la serie es un auténtico "quién es quién" de la televisión española de las últimas décadas. En esta noticia, rastreamos el pasado televisivo de sus protagonistas antes de que aterrizaran en este colegio que ya nos ha robado el corazón.
Mariona Terés: Del 38 de Acacias a San Genaro
Mariona es una de las actrices más versátiles de su generación, la chica 30 a la que muchos la descubrieron en Paquita Salas. Pero en RTVE ya había dejado huella en producciones muy diversas. La pudimos ver en el drama de época de Acacias 38, dando vida a Enriqueta, así como participando en la mítica Cuéntame cómo pasó, interpretando a una compañera del curso de teatro de Inés, y explotando su vis cómica en Historias de Alcafrán.
Alejo Sauras: Un referente de la ficción nacional
Hablar de Alejo Sauras es repasar la historia de nuestras series. Desde sus inicios en Al salir de clase y el fenómeno de Los Serrano interpretando al inolvidable Raúl, Alejo ha madurado en la televisión pública con papeles de peso en 14 de abril. La República. Sin embargo, su personaje más reciente en RTVE con la audiencia ha sido como "El Enlace" en ‘Estoy vivo’, donde demostró que nadie como él para interpretar a personajes únicos con un corazón desbordante.
Mariano Peña: Entre la comedia icónica y la historia
Aunque su papel como Mauricio Colmenero en Aída y su paso por Allí Abajo lo consagraron como un maestro del humor, Mariano Peña no deja de sorprender. Recientemente lo hemos podido ver en la producción histórica ENA, interpretando a Miguel Primo de Rivera, demostrando que su talento va mucho más allá de la risa y que aporta veteranía al elenco de Barrio Esperanza.
Carmen Balagué: Historia de la televisión
Para toso es la "Chunga" de Aquí no hay quien viva, pero Carmen Balagué empezó mucho antes de dar vida a la hermana de Juan Cuesta. Su trayectoria en RTVE es inmensa: desde la inolvidable Pepa y Pepe hasta su paso por San Genaro en Cuéntame cómo pasó. También la hemos disfrutado más recientemente, en la serie educativa ‘HIT’.
Guillermo Campra y Ana Jara: El talento joven de Playz
Guillermo Campra es el eterno Alonso, el hijo de Águila Roja, pero su evolución en las series de Playz le ha convertido en una cara reconocible de la casa. En esa misma línea está Ana Jara, quien tras su paso por Bajo la red en el papel de Anaís y el thriller Sequía, se ha ganado el cariño del público diario gracias a su papel en 4 estrellas donde daba vida a Luz Romaña. Ambos actores representan la energía renovada de la ficción española.
Carlos Librado, Ruth Núñez y Ángel Héctor: Rostros que dejan huella
El reparto se completa con nombres de gran calado. Carlos Librado "Nene" llega a Barrio Esperanza tras su reciente paso por el salón de La Moderna con el inolvidable papel de Cañete, que aportaba frescura y comedia a la serie diaria. Mientras, Ruth Núñez continúa teniendo la sensibilidad que ya nos cautivó en Compañeros y Yo soy Bea.
Por último, la ficción de prime tiene un pequeño guiñó al éxito de la sobremesa. Ángel Héctor, que interpreta al conserje del colegio, interpretó al entrañable Toño en La Promesa, el dueño de la casita donde Jana y Manuel se hospedan durante su luna de miel, y donde el heredero de los Luján va tras la muerte de su esposa.
¿Recordabas estos otros papales de los actores de Barrio Esperanza? ¡No te pierdas cada miércoles, después de La Revuelta, un nuevo episodio de la nueva serie de éxito de La 1 y RTVE Play!