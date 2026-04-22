De 'La Moderna' o 'Estoy vivo' a 'Barrio Esperanza'. ¿Dónde has visto antes a los actores de la serie?

El estreno de Barrio Esperanza ha traído consigo una bocanada de aire fresco a la ficción social, pero sus rostros nos resultan extrañamente familiares. No es casualidad: el reparto de la serie es un auténtico "quién es quién" de la televisión española de las últimas décadas. En esta noticia, rastreamos el pasado televisivo de sus protagonistas antes de que aterrizaran en este colegio que ya nos ha robado el corazón.

Mariona Terés: Del 38 de Acacias a San Genaro Mariona es una de las actrices más versátiles de su generación, la chica 30 a la que muchos la descubrieron en Paquita Salas. Pero en RTVE ya había dejado huella en producciones muy diversas. La pudimos ver en el drama de época de Acacias 38, dando vida a Enriqueta, así como participando en la mítica Cuéntame cómo pasó, interpretando a una compañera del curso de teatro de Inés, y explotando su vis cómica en Historias de Alcafrán. Mariona Terés dio vida a Enrqiueta en 'Acacias 38'

Alejo Sauras: Un referente de la ficción nacional Hablar de Alejo Sauras es repasar la historia de nuestras series. Desde sus inicios en Al salir de clase y el fenómeno de Los Serrano interpretando al inolvidable Raúl, Alejo ha madurado en la televisión pública con papeles de peso en 14 de abril. La República. Sin embargo, su personaje más reciente en RTVE con la audiencia ha sido como "El Enlace" en ‘Estoy vivo’, donde demostró que nadie como él para interpretar a personajes únicos con un corazón desbordante. Uno de los papeles más queridos de Alejo Sauras es el de "El Enlace" en ‘Estoy vivo’ 5

Mariano Peña: Entre la comedia icónica y la historia Aunque su papel como Mauricio Colmenero en Aída y su paso por Allí Abajo lo consagraron como un maestro del humor, Mariano Peña no deja de sorprender. Recientemente lo hemos podido ver en la producción histórica ENA, interpretando a Miguel Primo de Rivera, demostrando que su talento va mucho más allá de la risa y que aporta veteranía al elenco de Barrio Esperanza. Mariano Peña interpretó a Miguel Primo de Rivera en 'ENA'

Carmen Balagué: Historia de la televisión Para toso es la "Chunga" de Aquí no hay quien viva, pero Carmen Balagué empezó mucho antes de dar vida a la hermana de Juan Cuesta. Su trayectoria en RTVE es inmensa: desde la inolvidable Pepa y Pepe hasta su paso por San Genaro en Cuéntame cómo pasó. También la hemos disfrutado más recientemente, en la serie educativa ‘HIT’. Carmen Balagué con sus compañeros de 'Cuéntame cómo pasó' IRENEMERITXELL IRENEMERITXELL

Guillermo Campra y Ana Jara: El talento joven de Playz Guillermo Campra es el eterno Alonso, el hijo de Águila Roja, pero su evolución en las series de Playz le ha convertido en una cara reconocible de la casa. En esa misma línea está Ana Jara, quien tras su paso por Bajo la red en el papel de Anaís y el thriller Sequía, se ha ganado el cariño del público diario gracias a su papel en 4 estrellas donde daba vida a Luz Romaña. Ambos actores representan la energía renovada de la ficción española. Ana Jara participó en '4 estrellas' en el papel de Luz Romaña t