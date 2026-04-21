La alegría de Gema tras la gran valoración de Jordi Cruz: "Funciono mucho mejor con el refuerzo positivo"
- La aspirante elaboró tres platos japoneses y consiguió escapar de la eliminación
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El objetivo de todo aspirante en las primeras semanas en MasterChef es ir pasando pruebas y poco a poco ir cogiendo confianza. Pero hay un punto en el que una valoración positiva lo puede cambiar todo y llenarte de "fuerza y gasolina". Y eso es lo que le ha pasado a Gema que, tras varias valoraciones un tanto tibias, por fin ha disfrutado de un gran veredicto.
Tras una prueba de exteriores complicada para Gema donde su equipo, capitaneado por Inma, terminó en eliminación, los jueces tuvieron unas palabras para la aspirante que trabajó con la lubina y no lo hizo como se esperaba. Pero lejos de venirse abajo, Gema sacó su lado más optimista y llegó al reto de eliminación con un extra de motivación. Y su actitud positiva tuvo premio. En una prueba con la comida japonesa como protagonista, Gema presentó sus platos ante los jueces: "Se llaman flop, turn y river, que son las 5 cartas comunitarias que salen en el póker. Y son un tartar de ostra con aguacate y mayonesa de yuzu; brochetas de portobello y pak choi; y tataki de wagyu con kale y edamame".
"Está muy logrado"
Los jueces cataron y sus caras tras el primer bocado les delataron. Y las buenas palabras no tardaron en llegar. "Me gustan tus platos, el equilibrio entre aspecto, coherencia, punto japonés está muy logrado", aseguró Jordi. Marta le dio la enhorabuena y le dio un pequeño consejo para mejorar el tercero de los platos: "Si fríes el kale, queda mucho más crujiente". Pepe por su parte destacó que Gema entendió la prueba "a la perfección".
Con una sonrisa difícil de borrar, Gema se abrazó a sus compañeros sabiendo que continuaría una semana más en MasterChef 14. "Funciono mucho con el refuerzo positivo, me viene bien para coger fuerzas y gasolina, estoy muy contenta". Ahora Gema tiene el reto de demostrar que esto no es casual y que está preparada para ir escalando posiciones entre los favoritos del programa. ¿Lo conseguirá?