La alegría de Gema tras la gran valoración de Jordi Cruz: "Funciono mucho mejor con el refuerzo positivo"

El objetivo de todo aspirante en las primeras semanas en MasterChef es ir pasando pruebas y poco a poco ir cogiendo confianza. Pero hay un punto en el que una valoración positiva lo puede cambiar todo y llenarte de "fuerza y gasolina". Y eso es lo que le ha pasado a Gema que, tras varias valoraciones un tanto tibias, por fin ha disfrutado de un gran veredicto.

Tras una prueba de exteriores complicada para Gema donde su equipo, capitaneado por Inma, terminó en eliminación, los jueces tuvieron unas palabras para la aspirante que trabajó con la lubina y no lo hizo como se esperaba. Pero lejos de venirse abajo, Gema sacó su lado más optimista y llegó al reto de eliminación con un extra de motivación. Y su actitud positiva tuvo premio. En una prueba con la comida japonesa como protagonista, Gema presentó sus platos ante los jueces: "Se llaman flop, turn y river, que son las 5 cartas comunitarias que salen en el póker. Y son un tartar de ostra con aguacate y mayonesa de yuzu; brochetas de portobello y pak choi; y tataki de wagyu con kale y edamame".