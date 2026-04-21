Receta de tataki de wagyu con kale de Gema en MasterChef 14

En una prueba dedicada a las salsas japonesas, Gema apostó por esta combinación de tataki de wagyu con kale y firmó su mejor plato en MasterChef 14. Aquí te dejamos todos los detalles para que sorprendas a tus comensales con este exótico plato.
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Receta de tataki de wagyu con kale de Gema en MasterChef 14Receta de tataki de wagyu con kale de Gema en MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Wagyu
- Kale
- Aceite de sésamo
- Salsa tare
- Shichimi togarashi
- Ralladura de kumquat
- Flores comestibles
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- Salpimentar y embadurnar carne con la salsa tare y el aceite de sésamo.
- Sellar en el grill japonés durante 30 segundos cada lado.
- Cortar la pieza en cinco trozos, con un grosor de aprox. 1 cm.
- Terminar cada trozo con ralladura de kumquat y shichimi togarashi.
- Partir las hojas de kale en tamaño para comer.
- Pasar por el grill hasta obtener partes tostadas.
- Como alternativa, también se puede freír el kale para obtener una textura más crujiente
- Para el emplatado:
- Colocar cama de kale y sobre ella el tataki partido en cinco trozos de aprox. 1 cm de grosor.
- Terminar con una ralladura de kumquat sobre cada trozo, shichimi togarashi y las flores comestibles