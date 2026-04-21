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Masterchef

Receta de tataki de wagyu con kale de Gema en MasterChef 14

  • Gema apostó por esta combinación y firmó su mejor plato en MasterChef 14
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Receta de tataki de wagyu con kale de Gema en MasterChef 14
Receta de tataki de wagyu con kale de Gema en MasterChef 14 RTVE.es
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En una prueba dedicada a las salsas japonesas, Gema apostó por esta combinación de tataki de wagyu con kale y firmó su mejor plato en MasterChef 14. Aquí te dejamos todos los detalles para que sorprendas a tus comensales con este exótico plato.

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Receta de tataki de wagyu con kale de Gema en MasterChef 14Receta de tataki de wagyu con kale de Gema en MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Wagyu
  • Kale
  • Aceite de sésamo
  • Salsa tare
  • Shichimi togarashi
  • Ralladura de kumquat
  • Flores comestibles
  1. Salpimentar y embadurnar carne con la salsa tare y el aceite de sésamo.
  2. Sellar en el grill japonés durante 30 segundos cada lado.
  3. Cortar la pieza en cinco trozos, con un grosor de aprox. 1 cm.
  4. Terminar cada trozo con ralladura de kumquat y shichimi togarashi.
  5. Partir las hojas de kale en tamaño para comer.
  6. Pasar por el grill hasta obtener partes tostadas.
  7. Como alternativa, también se puede freír el kale para obtener una textura más crujiente
  8. Para el emplatado:
  9. Colocar cama de kale y sobre ella el tataki partido en cinco trozos de aprox. 1 cm de grosor.
  10. Terminar con una ralladura de kumquat sobre cada trozo, shichimi togarashi y las flores comestibles
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