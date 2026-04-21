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Masterchef

Receta de pavlova de remolacha, paté de anchoa y helado de vinagre de MasterChef 14

  • Un plato que brilla por su combinación de sabores y su estética
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Receta de pavlova de remolacha, paté de anchoa y helado de vinagre de MasterChef 14
Receta de pavlova de remolacha, paté de anchoa y helado de vinagre de MasterChef 14 CECILIABAYONAS0 RTVE.es
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En la visita de MasterChef 14 a las instalaciones del Basque Culinary Center dedicadas a la investigación gastronómica, los aspirantes tuvieron que preparar esta delicia: pavlova de remolacha, paté de anchoa y helado de vinagre. Un plato potente en su sabor y en su estética. Aquí tienes los detalles.

Y si buscas un entrante, entra en el portal de cocina de RTVE y utiliza su buscador para encontrar el plato con el que abrir tu menú. Cientos de opciones a tu disposición.

Receta de pavlova de remolacha, paté de anchoa y helado de vinagre de MasterChef 14Receta de pavlova de remolacha, paté de anchoa y helado de vinagre de MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Para la pavlova de remolacha:
  • 75 g de claras de huevo
  • 150 g de azúcar
  • Colorante violeta alimentario o polvo de remolacha
  • Para el paté de anchoa:
  • 100 g de queso crema
  • 1 lata pequeña de anchoas en conserva
  • Pimienta negra molida
  • Limón
  • Para el helado de vinagre:
  • 225 g de leche entera
  • 30 g de azúcar
  • 10 g de dextrosa
  • 25 g de procrema
  • 25 g de nata
  • 7,5 g de glicerina
  • 25 g de crema de vinagre balsámico
  1. Para la pavlova de remolacha:
  2. Montar las claras y cuando estén montadas y firmes ir añadiendo el azúcar a modo de lluvia hasta que el merengue adquiera consistencia y brillo.
  3. En ese momento, añadir el polvo de remolacha.
  4. Poner en mangas con boquilla y hacer las mini pavlovas.
  5. Hornear a 90º durante 1 hora y media.
  6. Para el paté de anchoa:
  7. Triturar el queso crema junto con la anchoa, ir añadiendo el zumo de limón y poner a punto de sal y pimienta.
  8. Para el helado de vinagre:
  9. Pesar sólidos por un lado y líquidos por otro.
  10. Triturar y reposar en nevera. Mantecar con nitro a la hora del pase
  11. Para el emplatado:
  12. Situar la pavlova en el plato y rellenar con la crema de anchoa.
  13. Terminar con una pequeña quenelle de helado de vinagre balsámico.
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