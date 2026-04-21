Receta de pavlova de remolacha, paté de anchoa y helado de vinagre de MasterChef 14

En la visita de MasterChef 14 a las instalaciones del Basque Culinary Center dedicadas a la investigación gastronómica, los aspirantes tuvieron que preparar esta delicia: pavlova de remolacha, paté de anchoa y helado de vinagre. Un plato potente en su sabor y en su estética. Aquí tienes los detalles.

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