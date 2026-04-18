Ya le pasó a una monja del Barroco: 'Instrucciones de novicias', de Carmen Urbita y Ana Garriga

Un corazón roto. Un excel de ahorro que no hay modo de cuadrar. La culpa por estar en el trabajo en vez de en el hogar, y viceversa. Un malentendido con una amiga. Un moscón pesadísimo. Todas las cuitas que sufre una mujer del siglo XXI, ya las vivió una monja del Barroco. Así lo piensan las investigadoras Carmen Urbita y Ana Garriga, que presentan en Página Dos el ensayo Instrucciones de novicias (Blackie Books). Creen que hay mucho que aprender de la vida en el convento, un mundo oculto y un espacio creado por mujeres y para mujeres, con otras formas de amar, cuidar, organizarse, crear y convivir. Previo al libro, abordaron estas vidas del barroco en su popular podcast Las hijas de Felipe.

La temática central del podcast es la historia de los siglos XVI y XVII, abordada desde una lente distinta a la académica tradicional. Su estilo se distingue por la meticulosa información mezclada con lo que ellas llaman «el marujeo histórico». La anécdota olvidada y el detalle cotidiano humanizan un pasado que a veces puede parecer muy lejano. Este recorrido fascinante por las vidas de las monjas del Barroco y lo que ocurría tras las puertas de los conventos nace en parte de sendos doctorados en la universidad de Brown (EE.UU.), después de más de diez años de investigación y entusiasmo histórico por el barroco.