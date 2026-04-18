Ya le pasó a una monja del Barroco: 'Instrucciones de novicias', de Carmen Urbita y Ana Garriga
- El ensayo Instrucciones de novicias recoge con humor la vida en los conventos barrocos
- Carmen Urbita y Ana Garriga abordaron antes esa temática en su podcast Las hijas de Felipe
Un corazón roto. Un excel de ahorro que no hay modo de cuadrar. La culpa por estar en el trabajo en vez de en el hogar, y viceversa. Un malentendido con una amiga. Un moscón pesadísimo. Todas las cuitas que sufre una mujer del siglo XXI, ya las vivió una monja del Barroco. Así lo piensan las investigadoras Carmen Urbita y Ana Garriga, que presentan en Página Dos el ensayo Instrucciones de novicias (Blackie Books). Creen que hay mucho que aprender de la vida en el convento, un mundo oculto y un espacio creado por mujeres y para mujeres, con otras formas de amar, cuidar, organizarse, crear y convivir. Previo al libro, abordaron estas vidas del barroco en su popular podcast Las hijas de Felipe.
La temática central del podcast es la historia de los siglos XVI y XVII, abordada desde una lente distinta a la académica tradicional. Su estilo se distingue por la meticulosa información mezclada con lo que ellas llaman «el marujeo histórico». La anécdota olvidada y el detalle cotidiano humanizan un pasado que a veces puede parecer muy lejano. Este recorrido fascinante por las vidas de las monjas del Barroco y lo que ocurría tras las puertas de los conventos nace en parte de sendos doctorados en la universidad de Brown (EE.UU.), después de más de diez años de investigación y entusiasmo histórico por el barroco.
Una forma de autogobierno
En los conventos, las mujeres desarrollaron un complejo entramado social en el que tenían cabida el trabajo y la creatividad, la moda y la fama, la amistad y el amor, la política y la economía, y propusieron innovadoras soluciones a los agobios de la vida mundana. Todo ello habría permanecido en secreto para el gran público de no ser por el exhaustivo trabajo de investigación y divulgación que han llevado a cabo Carmen Urbita y Ana Garriga.
Gracias a las dos autoras los lectores tendrán acceso a los consejos de Teresa de Ávila para el buen gobierno económico, a los trucos de María de Jesús de Ágreda para estar en varios lugares al mismo tiempo, a la audacia de Ana de Jesús y Beatriz de la Concepción para sostener un amor contra todo, o a la rabia de sor Juana Inés de la Cruz para librarse, siglos antes del Me Too, del acoso de un confesor.
“Es lógico que se dé una fantasía conventual “
Instrucción de novicias (Blackie Books) habla de la disidencia de las monjas: monjas alquimistas, beatas sospechosas, mujeres que se vestían de hombre para sobrevivir y escritoras que desafiaban el canon. La vida conventual aparece como un centro de creación, intriga política, experimentos culinarios y (a veces) deseos reprimidos. Pero las autoras no pintan esa rutina como una existencia ideal. «Esos siglos también nos pertenecen», cuenta Carmen Urbita en la entrevista con Página Dos. «Es lógico que se dé una fantasía conventual en un mundo tan espeluznante como el nuestro. El sustento está garantizado y hay una cierta autogobernanza, pero no hace falta volver corriendo a los conventos. La clave es rescatar esas herramientas y traerlas al mundo secular», concluye la escritora.
Tanto en Las hijas de Felipe como en Instrucción de novicias Ana Garriga y Carmen Urbita demuestran una admirable capacidad para mezclar el rigor informativo y la jerga pop, las ansiedades del Barroco y los agobios de la vida moderna, la profundidad conceptual y el humor para hablar de temas tan complejos como el miedo, la soledad o la amistad. Este ensayo es un refugio de gruesas paredes para quienes disfrutan leyendo sobre lo excéntrico y lo oculto.