La historia del buzón que admite "solo cartas de amor", por Guadalupe Greses

Las grandes historias nacen a veces de los gestos más casuales. Ángel Greses, un vecino de un pequeño pueblo de la isla de La Palma, estaba harto de recibir solo facturas y publicidad en su buzón. Era un hombre divertido y excéntrico, popular entre sus vecinos, y se hacía llamar El Conde de Velhoco, y muchos veneraban su reino imaginario, sus ideas y su manera fascinante de ver la vida. Harto de ese buzón que solo daba disgustos, escribió encima de él un letreto que indicaba: Solo cartas de amor, en señal de protesta. Al poco tiempo, para su sorpresa, empezaron a llegar decenas de cartas de lugareños y extranjeros relatando sus pasiones y sus penas.

Su hija, Guadalupe Greses, ha querido contar la historia de su padre y de esa ocurrencia casual que fue creciendo a lo largo del tiempo. Solo cartas de amor (Aguilar) es una oda a la imaginación y una demostración de que los sentimientos espolean la creación literaria. La carta de amor sobrevive como el testimonio más íntimo de nuestra especie y aparece en la literatura desde sus inicios, desde las Heroidas de Ovidio a las cartas de Abelardo y Eloísa (1132). El Romanticismo estalló con Las penas del joven Werther (Goethe). Mediante misivas desesperadas, un joven narra su pasión imposible por Lotte. El libro fue tan influyente que generó una fiebre literaria y social que cambió la forma de expresar los sentimientos.

01.17 min Página Dos - El clásico: "Las penas del joven Werther" (Alba) de Johann Wolfgang Goethe