Disfruta de los capítulos del 812 al 816 de 'La Promesa': Una dolorosa ruptura y una confesión inesperada

María y Samuel se han dejado llevar por la pasión y… ¡se han besado apasionadamente! Ambos han confesado sus sentimientos el uno por el otro, pero saben que su amor es imposible. ¿Terminarán luchando por estar juntos? Los negocios del duque de Carril en La Promesa están generando muchos conflictos. Ahora, Julieta ha descubierto la mentira de Manuel y está totalmente decepcionada con el heredero… ¿Arreglarán la situación? Tienes todos los capítulos disponibles en RTVE Play.

Capítulo 812 del lunes 13 de abril La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 812 Julieta, engañada, estalla contra Manuel por las inversiones de Ciro, mientras Ricardo defiende su inocencia ante Pía. Ángela pierde confianza en C... Ver ahora Julieta estalla contra Manuel al creer que instigó a su marido a invertir con el duque. El heredero, indignado por la manipulación de Ciro, intenta limpiar su nombre, pero Julieta no le cree... Ricardo defiende su inocencia ante Pía, pero ella mantiene sus sospechas. Ángela se aleja de Curro sintiendo que la falta de confianza ha quebrado su amor. Lorenzo y Leocadia aprovechan la situación para sembrar más discordia. Jacobo exige a Adriano que se aparte de Martina, por su culpa el Patronato planea expulsarla definitivamente. Teresa y las cocineras se alían para evitar que Vera suba a la planta noble, y pueda encontrarse con su padre. Julieta se da cuenta de la manipulación de Ciro contra Manuel y le advierte que, si pierde el dinero de su familia, el rencor acabará con su relación para siempre. María Fernández se siente juzgada por su embarazo y por la protección de los señores, lo que la lleva a tomar una decisión drástica para preservar su dignidad: dimitir y marcharse de La Promesa. La Promesa: María se siente juzgada y decide dimitir MARTA GARCIA COMPANY MARTA GARCIA COMPANY

Capítulo 813 del martes 14 de abril La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 813 La tensión entre Curro y Ángela termina en una agria ruptura de la pareja.... Ver ahora María Fernández confirma su dimisión a Teresa y Cristóbal, y les pide expresamente que le oculten su marcha a Manuel. Un nuevo artículo periodístico tacha a Martina de ególatra. Alonso, furioso por la mancha en el apellido Luján, le retira su apoyo. Jacobo le propone a Martina una solución para salvar su reputación: despedir a Petra. ¡Ella se niega en redondo! Mientras, Leocadia presiona a Cristóbal para que no interceda entre Curro y Ángela, contenta por la distancia entre la pareja. La tensión estalla entre los novios en una agria discusión donde Curro lanza un comentario hiriente a Ángela. La discusión termina de forma inesperada: ¡con una ruptura! En el hangar, Julieta se disculpa con Manuel por sus dudas iniciales, naciendo entre ellos una complicidad evidente mientras él critica la ceguera de Ciro. Teresa finge que Vera está enferma para evitar que se encuentre con su padre, quien visita el palacio. Manuel le exige al duque la anulación del contrato de Ciro. ¿Terminará aceptando? La Promesa: Jacobo propone a Martina despedir a Petra MARTA GARCIA COMPANY MARTA GARCIA COMPANY

Capítulo 814 del miércoles 15 de abril La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 814 Jacobo anuncia el despido de Petra ante el servicio.... Ver ahora El duque de Carril rechaza la petición de Manuel de cancelar el contrato de Ciro. Mientras, Cristóbal comienza a darse cuenta de la ausencia de Vera en la planta noble. Ángela y Curro sufren por su ruptura... Pía y Julieta intentan consolar a los jóvenes por separado. María Fernández comienza a empacar sus pertenencias, ignorando las advertencias de Samuel y los reproches de Carlo que intenta detenerla sin éxito. Adriano, sintiéndose culpable por la suerte de Martina, decide apartarse de ella para no causarle más problemas. Santos le dice a Pía que su deseo es que retome su relación con Ricardo. Sin embargo, la pareja está cada día más lejos, hasta el punto de que Cristóbal tiene que reprenderlos por sus constantes riñas públicas. Jacobo decide tomar el control de la situación de Martina y baja a la planta de servicio para despedir a Petra. Alonso habla con María Fernández e intenta convencerla para que se quede en palacio, ella es como de la familia. La Promesa: El duque de Carril no cancelará el contrato con Ciro

Capítulo 815 del jueves 16 de abril La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 815 Samuel se ofrece a sacrificarse en lugar de Petra ante la amenaza de despido de Jacobo. Ricardo confiesa a Pía que mató a Ana.... Ver ahora Samuel se ofrece a sacrificarse en lugar de Petra ante la amenaza de despido de Jacobo. Sin embargo, Martina desautoriza a su prometido y asegura que nadie del servicio será expulsado, reafirmando su compromiso con el refugio. Curro y Ángela reciben consejos opuestos de sus padres; Alonso anima al joven a luchar por su amor, mientras Leocadia manipula a su hija para que no perdone a Curro. Pía se siente incapaz de denunciar a Ricardo a pesar de las pruebas, atrapada en un mar de dudas sobre su culpabilidad. Manuel y Julieta comparten un momento de intimidad hablando sobre Jana, revelando una conexión creciente entre ambos. El duque de Carril llega sin avisar a La Promesa y se encuentra con Vera, ¿la ha reconocido? Ante las sospechas y la insistencia de Pía, Ricardo acaba haciendo una confesión totalmente inesperada relacionada con la muerte de Ana que deja al ama de llaves sin palabras. La Promesa: Vera, preocupada por el encuentro con el duque de Carril MARTA GARCIA COMPANY MARTA GARCIA COMPANY