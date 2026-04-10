Malena Alterio y Carmen Ruiz: "Nuestra química en el escenario es casi un milagro"

Vivir, por más ordinario que a veces pueda parecer, siempre encierra algo extraordinario. Como la amistad: cuando es auténtica, tiene la capacidad de iluminar hasta las vidas más apagadas. Estas ideas atraviesan La vida extraordinaria, del argentino Mariano Tenconi Blanco, una historia sobre dos amigas a través del tiempo que llega a las tablas madrileñas tras su éxito en Buenos Aires.

Sus dos actrices protagonistas, Malena Alterio y Carmen Ruiz, amigas también en la vida real, exhiben una química escénica que ayuda a hacer más creíble este retrato de la amistad. Sin embargo, tal como han reconocido en Las mañanas de RNE, este grado de complicidad es "casi un milagro".

"Esas chiribitas, que nos miramos y ya sabemos lo que está pasando a nuestro alrededor, si la función ha ido bien o mal, eso no se da siempre", ha subrayado Malena Alterio sobre esta sintonía interpretativa que, para Carmen Ruiz, incluso "ha superado las expectativas".

19.11 min Las Mañanas de RNE - Malena y Carmen, dos amigas viviendo 'La vida extraordinaria'

La magia del teatro La trama de La vida extraordinaria reflexiona también sobre el paso del tiempo con hitos vitales como el primer beso o la pérdida de los padres, una experiencia que las actrices comparan con subirse al "Dragon Khan" por su ritmo "trepidante" y que hace desplegar toda la magia del teatro. "Uno no sabe a ciencia cierta qué va a pasar —explica Malena Alterio—, cómo va a estar el público, si van a entrar o no, si me voy a equivocar o se me va a ir la letra, si se va a caer o mover algo. Todo ese tipo de incertidumbre es lo que hace que todo esté vibrando, el directo, el aquí y el ahora, el que esta función no se va a repetir nunca más. Eso es muy bonito". ““ Por otro lado, en la obra se respira mucha literatura, y no solo por la afición a la poesía de los personajes, cuyos nombres en la versión original están vinculados a los gauchos Cruz y Martín Fierro (Aurora Cruz y Blanca Fierro) y en la versión española remiten al Quijote (Aurora Alonso y Blanca Sancho), en un claro homenaje de Mariano Tenconi Blanco a la inmortal obra de Cervantes.