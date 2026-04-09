Un paseo por la Donostia literaria a través de 8 libros

Además de un refugio para la gastronomía de vanguardia y punto de encuentro para los cinéfilos, Donostia es una ciudad que ha inspirado y protagonizado multitud de obras literarias. El alma libresca del lugar se cimenta en la figura de Pío Baroja, que nació en la calle Oquendo y llevó el espíritu donostiarra en su prosa seca y directa. Otros autores con vínculos a la ciudad fueron Indalecio Bizcarrondo, Gabriel Celaya, José María Salaverría o los más contemporáneos Fernando Aramburu, con su superventas Patria, o incluso Ernest Hemingway, que acabó de escribir su primera novela, The Sun Also Rises, en la capital gipuzkoana y en Hendaia. De hecho, Donostia es el escenario del penúltimo capítulo de la novela.

21.48 min Página Dos - La Donostia de 1997 en "Maite", de Fernando Aramburu

Ramon Saizarbitoria (San Sebastián, 1944) es uno de los grandes renovadores de la literatura en euskera. En Marturene (Erein) nos muestra a dos parejas que se están rompiendo a la vez. El autor rememora el pasado, recuerda otros paisajes, reflexiona sobre la Donostia que ya no existe, el fin de una época. Marta Kayser es madrileña, pero escogió la ciudad vasca para contar la historia de La fábrica de papel (Lumen), un cómic en el que una hija encuentra una foto de su bisabuelo que despierta su curiosidad. La investigación histórica la llevará desde los años treinta hasta hoy día por lugares como Madrid, los Pirineos y Cebreros, en busca de sus raíces y su lugar en el mundo.