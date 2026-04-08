Ángeles Toledano: "Me pongo a la disposición de Pedro Almodóvar y del cine"

Cuando sucedió, su abuela no lo sabía, estaba dormida, pero fue en parte por ella que la chispa del flamenco entró de lleno en la vida de Ángeles Toledano. "Fue pura casualidad", confiesa la artista. Recuerda entrar a tientas en su casa de Villanueva de la Reina, en la penumbra de una siesta de verano. "La que me gustaba era María Isabel y tenía el disco en casa de mi abuela, pero por equivocación, porque todo estaba oscuro, me llevé una antología flamenca", explica. Y deció escucharlo. Y se quedó fascinada. Tenía apenas siete años. "Fue el principio de todo", reconoce.

Es el punto de partida del nuevo viaje musical en Las del Cadillac, el videopodcast conducido por Raquel Elices y María Canet de EN PLAY. A bordo de este Cadillac, Ángeles Toledano hace un repaso de su vida a través de una selección musical que arranca con en Villanueva de la Reina, en casa de su abuela Mariana y avanza con canciones de Camarón, Antonio Vega, La niña la puebla, Macanita o MiloJ para terminar en su tiempo presente, en plena gira de presentación de su debut Sangre Sucia.

"Fui una niña grande en un mundo de gente muy mayor" Dice Ángeles Toledano que está aprendiendo de nuevo a ser niña. Será por eso que la frescura de sus ojos es tan deslumbrante y vive el presente con una fuerza arrolladora. La chispa del flamenco entró muy pronto en ella y con solo ocho años ya estaba derrochando arte sobre un escenario. Aprendió tanto entonces, pero hoy reconoce que se perdió muchas cosas. "Viví en un mundo demasiado adulto cuando era niña, pero no ha sido hasta ahora que he entendido los sacrificios que hice", confiesa. Durante este viaje a través de la música y el tiempo, Ángeles deja claro que está capturando su momento, marcando sus tiempos. Por eso, aunque lleva subiendose a escenarios desde pequeña, entendió que sacar su disco debut, Sangre sucia, le pertenecía a ella y no ha sido hasta ahora que se ha lanzado con su Sangre sucia, album que ahora defiende en una gira que la llevará por media España. Tras de sí, una formación descomunal en la material, mucho desparpajo y naturalidad, segura de donde pisa, va de la pureza al mestizaje. Las del Cadillac. El podcast Ángeles Toledano, la música de una niña mayor Escuchar audio

De Supersubmarina a Almodóvar En este viaje del pasado al presente, la artista jienense ha recordado dos momentos clave de su primer concierto en Madrid, que se celebró el pasado mes de enero en Circo Price. En aquel lugar que se convirtió en templo, arranque de su nueva gira, presentó en directo una versión de una de las bandas de su vida: Supersubmarina. "Es una de las bandas de mi vida. Su música me lleva a mi pueblo, fue allí donde les escuché por primera vez", recuerda. "Además, con ellos viví el primer festival de mi vida". En aquel concierto, entre los espectadores, también había un fan muy especial, el director Pedro Almodóvar. "No me dijeron nada para no ponerme nerviosa, pero cuando vi su pelo entre el público, dije esta cara me suena", explica. "Me hizo muchisima ilusión, porque le admiro un montón y que le de una oportunidad al flamento es muy importante", apunta. Sobre que su música pegaría mucho en una de sus películas, responde: "Me pongo a la disposición de Pedro Almódovar y me pongo a la disposición del cine porque me encanta". María Canet, Raquel Elices y Ángeles Toledano en 'Las del Cadillac' t