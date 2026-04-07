La espectacular masterclass de Jordi Cruz sobre ahumados: Conoce más sobre la técnica

Para la segunda prueba de expulsión de MasterChef 14, los jueces prepararon un complejo reto: productos ahumados. Y así explicó Pepe lo que esta técnica culinaria ancestral supone: "El humo se convierte en un ingrediente clave, con humo de madera, hierbas o especias, realzamos sabor, aroma y color de carnes, pescados, verduras, quesos... y también sirve como método de conservación". Los delantales negros atendieron atónitos a la explicación pensando en qué podían hacer. Por suerte para ellos, Jordi Cruz les dio algunos caminos, con una masterclass espectacular.

La primera propuesta fue con una cebolla de Figueres. Quemada entera por fuera, le añade en su interior scamorza, un queso italiano que sabe a humo, cuajado previamente al que añade cebolla en diferentes texturas. Todo ello rematado con una jalea de cebolla muy tostada y caramelizada.

Jordi también explicó cómo trabaja la mantequilla ahumada en frío y cómo esa mantequilla la ligaba con un caldo de cefalópodos muy concentrado, dando como resultado una velouté ahumada que coloca sobre una ostra con caviar. Una delicia. Pero no se quedó ahí y mostró como con mantequilla se puede preparar una falsa vela que al derretirse es perfecta para mojar pan.

Otro elemento que el chef de ABaC destacó para ahumar es la miel, a la que él introduce brotes de pino con la que alimentar la kombucha ahumada. Y para terminar la clase magistral explicó que esta bebida es perfecta para maridar otros productos como raíces, semillas, setas o trufas que se trabajan muy bien con la técnica del ahumado.

Si después de esta explicación de Jordi te has quedado con ganas de ver al chef en acción, pásate por su cuenta de Instagram y disfruta de todas su recetas, algunas tan vistosas como el helado de vainilla, el bikini de chocolate o spaghetti con ragú de butifarra.