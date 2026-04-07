Una batalla extrema en 'MasterChef 14' termina con la salida de Vicente: "Seguiré peleando por poder abrir mi propio local"

Después de un estreno por todo lo alto, MasterChef 14 mantuvo muy arriba las expectativas en su segundo programa con la visita de Juanjo Bona y Masi Rodríguez, tres delantales negros por anticipado, un reto muy picante alrededor de la comida mexicana y una espectacular masterclass sobre ahumados de Jordi Cruz antes de la prueba de expulsión. Y por supuesto, siguen los piques, las excusas e incluso hay quien ya hace su ranking de favoritos.

En el primer reto de la noche, los aspirantes afrontaron la creación de un bikini, que es como se llama en Cataluña al sándwich mixto, donde el relleno sorprendente destacara, siempre respetando el espíritu de la versión tradicional. Aquí Maggie y Gema triunfaron, con dos deliciosas propuestas. Pero el reto no terminó ahí y los aspirantes también se adentraron en la tendencia swavoury, una palabra que proviene de sweet (dulce en inglés) y savoury (que significa sabroso, propio de platos salados o especiados). Masi y Juanjo Bona volvieron a las cocinas y el cantante les dio un divertido consejo: "Coged lo más caro del supermercado, desde que salí de aquí no he cocinado más con caviar, ni con langostas como las de aquí".

En esta segunda parte de la prueba vimos las dos caras de la moneda. Mientras que Camilla brilló con un risotto con pera, Soko fue castigada con un delantal negro después de que los jueces consideraran que maltrató y desperdició el producto principal. La aspirante se colocó el delantal negro consciente de su error sin perder la sonrisa en ningún momento.

Picante, picante y más picante Para la prueba por equipos, MasterChef se trasladó a Desert City: un jardín botánico experimental, único en España, especializado en cactus. Bajo ese escenario, el chef Roberto Ruiz con una estrella Michelin visitó nuestras cocinas y trajo un menú de alta cocina mexicana, compuesto de dos platos y un postre para 80 comensales. El equipo azul estuvo capitaneado por Pepe, con Paloma, Nacho, Gema, Omar, Javi e Inma completando la formación. En el otro lado, el rojo, Germán lideró al equipo, con Chambo, Camilla, Soko, Carlota, Vicente, Maggie y Annie. Con el cocinado en marcha llegó una competición alternativa con el picante como protagonista. El primer reto fue entre Inma y Carlota. Los jueces pusieron en juego los detalles de una de las recetas para la que soportara mejor el picante. Ambas eligieron la salsa más potente y la probaron dos veces. Pero se detuvieron ahí. Inma disimuló mejor y ganó el privilegio. Pero lo gordo vino después, cuando Gema y Camilla se enfrentaron a esta batalla picante con un delantal negro en juego. Quien ganara, elegiría a quién ponerle la mencionada prenda. Y la contienda fue increíble. Ambas seleccionaron el nivel más alto de picante y lo probaron hasta cuatro veces. Sin dudarlo. Pepe, Marta y Jordi lo tuvieron claro, la victoria debía ser compartida. Y si a Camilla le cegaron las ganas de ponerle el delantal negro a Javi -y así lo hizo-, Gema aguantó únicamente como sacrificio para su equipo: "Si el delantal negro me lo hubiera estando jugando para mí sola, mi salud hubiera ido antes. Pero era por el equipo y había que sacrificarse". Eso sí, donde tampoco tuvo dudas es en colocarle el delantal a Camilla. El duro duelo tuvo consecuencias y tras tanto picante, Camilla y Gema tuvieron que parar unos minutos para reponerse bien y volver a tope con el cocinado. En las valoraciones, el jurado destacó el trabajo del capitán del equipo azul, pero reconocieron que "todo había funcionado porque el equipo ha currado muy bien". Pero Pepe, Marta y Jordi destacaron a Omar y a Paloma por encima del resto: "Han estado un escalón por encima, con ganas y fuerza". La alegría de Omar se veía a metros de distancia, más aún cuando fue nombrado como mejor aspirante de la prueba: "Al principio estaba más acelerado pero me ha gustado verme disfrutar. Hoy he cumplido el sueño de hacer el helado con nitrógeno. Esto es una recompensa para seguir estudiando. Me da un sensación de bienestar y de decir vale, realmente sé de esto y siento que puedo dar mucho más".