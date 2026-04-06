Receta de bikini de mortadela trufada y queso de Gema en MasterChef 14

En la primera prueba del segundo programa de MasterChef 14, los jueces retaron a los aspirantes a hacer una versión renovada del clásico bikini, denominación que recibe el sandwich mixto en Cataluña. Y Gema triunfó con su versión de bikini de mortadela trufada y queso. Aquí tienes todos los detalles.

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