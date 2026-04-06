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Masterchef

Receta de bikini de mortadela trufada y queso de Gema en MasterChef 14

  • Gema firmó el mejor sandwich mixto en la primera prueba
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Receta de bikini de mortadela trufada y queso de Gema en MasterChef 14
Receta de bikini de mortadela trufada y queso de Gema en MasterChef 14 RTVE.es
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En la primera prueba del segundo programa de MasterChef 14, los jueces retaron a los aspirantes a hacer una versión renovada del clásico bikini, denominación que recibe el sandwich mixto en Cataluña. Y Gema triunfó con su versión de bikini de mortadela trufada y queso. Aquí tienes todos los detalles.

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Receta de bikini de mortadela trufada y queso de Gema en MasterChef 14Receta de bikini de mortadela trufada y queso de Gema en MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Pan de molde blanco
  • Mantequilla
  • Mortadela trufada
  • Queso comte
  • Queso emmental
  • Aguacate
  • Aceite de oliva
  • Sal
  • Pimienta
  1. Untar con mantequilla ambos lados de las dos rebanadas de pan de molde; un lado generosamente y el otro ligeramente.
  2. Tostar levemente las rebanadas que menos mantequilla tienen.
  3. Dar la vuelta al pan y colocar queso comte, la mortadela trufada y el aguacate salpimentado con un poco de aceite en rodajas finas.
  4. Cerrar con la otra rebanada de pan.
  5. Sellar a fuego medio hasta que el queso se funda y el pan esté tostadito en ambos lados.
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