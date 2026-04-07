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Masterchef

Receta de picaña con parmentier y mostaza de Javier en MasterChef 14

  • El aspirantes esquivó la eliminación con este delicioso plato
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Receta de picaña con parmentier y mostaza de Javier en MasterChef 14
Receta de picaña con parmentier y mostaza de Javier en MasterChef 14 RTVE.es
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Camilla entregó a Javier un delantal negro, y aunque su equipo ganó, el aspirante se jugó la permanencia en MasterChef 14 en la prueba de expulsión, con los ahumados como protagonistas. Pero para él, solo fue una oportunidad más para demostrar su talento con su receta de picaña con parmentier y mostaza. Aquí tienes todos los detalles.

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Receta de picaña con parmentier y mostaza de Javier en MasterChef 14Receta de picaña con parmentier y mostaza de Javier en MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Picaña de ternera
  • Mantequilla
  • Patata
  • Zanahoria
  • Cebolla
  • Mostaza
  • Sal
  • Pimienta
  1. Ahumar la picaña y la mantequilla.
  2. Cocer la patata, y añadir mantequilla ahumada para la parmentier.
  3. Sellar la picaña con mantequilla ahumada y un poco de mostaza y meter al horno hasta que por dentro alcance los 55 grados.
  4. En la misma mantequilla con mostaza añadir cebolla y zanahoria muy fina para caramelizar a fuego muy lento.
  5. Ir pintando con esa mantequilla la picaña en el horno.
  6. Para el emplatado:
  7. Colocar una cama de parmentier, la picaña cortada en tataki muy fino encima y un poco de cebolla y zanahoria, y sal en escamas.
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