Receta de picaña con parmentier y mostaza de Javier en MasterChef 14

Camilla entregó a Javier un delantal negro, y aunque su equipo ganó, el aspirante se jugó la permanencia en MasterChef 14 en la prueba de expulsión, con los ahumados como protagonistas. Pero para él, solo fue una oportunidad más para demostrar su talento con su receta de picaña con parmentier y mostaza. Aquí tienes todos los detalles.

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