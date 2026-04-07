Receta de chocolate, maíz y helado de vainilla de MasterChef 14

Para la mousse de chocolate:

65 g de chocolate guanaja 70%

2 g de canela en rama

60 g de azúcar

1/2 clavo

125 g de leche entera

125 g de nata

52 g de yema de huevo pasteurizada

Mezcla flambeado

Para la tierra de kikos:

63 g de kikos

Para la teja de semillas mejicanas:

Chia

Cacahuetes

Pipas de calabaza

62 g de mantequilla

62 g de clara de huevo pasteurizada

37 g de azúcar glass

63 g de harina

Para el helado de vainilla:

50 g de nata

225 g de leche

5 g de esencia de vainilla

1 vaina de vainilla

25 g de procrema

7,5 g de glicerina

10 g de dextrosa

Para la mousse de chocolate: Fundir el chocolate al baño maría y atemperar. Montar mantequilla con azúcar hasta que esté esponjosa, añadir yemas una a una. Agregar el chocolate derretido a la mezcla anterior de yemas. Montar las claras y mezclar con el resto. Enfriar. Flambear mezclar y añadir al mousse una vez frío con una pipeta. Para la tierra de kikos: Triturar los kikos y reservar. Para la teja mexicana: Mezclar todos los ingredientes menos los frutos secos, estirar en silpat finamente. Antes de hornear añadir un puñado de semillas variadas a modo de lluvia. Hornear a 180 grados 20 minutos o hasta que la lámina se desprenda del silpat. Para el helado de vainilla: Pesar sólidos y líquidos separados, mezclar todo y triturar. Reposar la mezcla en nevera y mantecar con nitro a la hora del pase. Para el emplatado: Situar en el fondo del plato una ración de mousse, encima una quennelle de helado. Sobre ésta pondremos la teja, y terminar con kikos triturados y unas gotas de mezcal flambeado.