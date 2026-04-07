Receta de chocolate, maíz y helado de vainilla de MasterChef 14

En la prueba por equipos del segundo programa de MasterChef 14, en Desert City, un jardín botánico experimental especializado en cactus y suculentas, los aspirantes trabajaron en un menú del chef mexicano Roberto Ruiz, con una estrella Michelin. Y uno de los platos que más gustó fue este postre de chocolate, maíz y helado de vainilla.
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Receta de chocolate, maíz y helado de vainilla de MasterChef 14Receta de chocolate, maíz y helado de vainilla de MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Para la mousse de chocolate:
- 65 g de chocolate guanaja 70%
- 2 g de canela en rama
- 60 g de azúcar
- 1/2 clavo
- 125 g de leche entera
- 125 g de nata
- 52 g de yema de huevo pasteurizada
- Mezcla flambeado
- Para la tierra de kikos:
- 63 g de kikos
- Para la teja de semillas mejicanas:
- Chia
- Cacahuetes
- Pipas de calabaza
- 62 g de mantequilla
- 62 g de clara de huevo pasteurizada
- 37 g de azúcar glass
- 63 g de harina
- Para el helado de vainilla:
- 50 g de nata
- 225 g de leche
- 5 g de esencia de vainilla
- 1 vaina de vainilla
- 25 g de procrema
- 7,5 g de glicerina
- 10 g de dextrosa
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- Para la mousse de chocolate:
- Fundir el chocolate al baño maría y atemperar.
- Montar mantequilla con azúcar hasta que esté esponjosa, añadir yemas una a una.
- Agregar el chocolate derretido a la mezcla anterior de yemas.
- Montar las claras y mezclar con el resto. Enfriar.
- Flambear mezclar y añadir al mousse una vez frío con una pipeta.
- Para la tierra de kikos:
- Triturar los kikos y reservar.
- Para la teja mexicana:
- Mezclar todos los ingredientes menos los frutos secos, estirar en silpat finamente.
- Antes de hornear añadir un puñado de semillas variadas a modo de lluvia.
- Hornear a 180 grados 20 minutos o hasta que la lámina se desprenda del silpat.
- Para el helado de vainilla:
- Pesar sólidos y líquidos separados, mezclar todo y triturar.
- Reposar la mezcla en nevera y mantecar con nitro a la hora del pase.
- Para el emplatado:
- Situar en el fondo del plato una ración de mousse, encima una quennelle de helado.
- Sobre ésta pondremos la teja, y terminar con kikos triturados y unas gotas de mezcal flambeado.