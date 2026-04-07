Receta de taco de boniato y salsa de yogur de MasterChef 14

En la prueba por equipos del segundo programa de MasterChef 14, en Desert City, un jardín botánico experimental especializado en cactus y suculentas, los aspirantes trabajaron en un menú del chef mexicano Roberto Ruiz, con una estrella Michelin. Y uno de los platos que más gustó fue este taco de boniato y salsa de yogur. Apunta todos sus pasos.
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Receta de taco de boniato y salsa de yogur de MasterChef 14Receta de taco de boniato y salsa de yogur de MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Para el boniato asado:
- 1 boniato
- Para las tortillas de trigo:
- 100 g de tortillas de trigo
- Para el mix de semillas:
- 30 g de pipas de calabaza
- 30 g de pipas de girasol
- 10 g de semillas de amapola
- 25 g de ajonjoli
- 2 g de sal
- 10 ml de aceite de girasol
- 2 g de lino dorado
- Aros de chile
- Para la salsa de yogur:
- 20 g de cilantro
- 10 g de hierbabuena
- 5 g de ajo
- 5 g de jengibre
- 35 g de jalapeño
- 15 g de lima
- 5 g de sal
- 250 g de yogur griego
- Para los gajos de aguacate:
- 1 aguacate
- Para el kale crujiente:
- 15 g de aceite de girasol
- 185 g de kale limpio
- 20 g de tajín en polvo
- Otros:
- 1 lima
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- Para el boniato asado:
- Cubrir el boniato con papel albal y asar a la brasa.
- Para las tortillas de trigo:
- Bolear en porciones de 25 gramos dar forma con la máquina para tortillas y planchear.
- Reservar entre paños húmedos.
- Para el mix de semillas:
- Mezclar todas las semillas.
- Tostar con aceite de girasol, añadir fuera del fuego los aros de chile y la sal.
- Reservar hasta el emplatado.
- Para la salsa de yogur:
- Triturar todos los ingredientes con el 50% del yogur.
- Añadir el resto de yogur con una lengua y reservar.
- Para el kale crujiente:
- Estirar en un silpat junto el aceite.
- Hornear a 180 grados de 8 a 10 minutos con el ventilador al mínimo.
- Espolvorear tajín y reservar.
- Para los gajos de aguacate:
- Pelar y sacar gajos en el último momento para que no se oxiden.
- Para el emplatado:
- Calentar las tortillas en plancha, colocar el gajo de aguacate, cubrir con la salsa de yogur. Situar encima el boniato.
- Terminar poniendo el kale crujiente y el mix de semillas.
- Toque final con la lima.