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Masterchef

Receta de taco de boniato y salsa de yogur de MasterChef 14

  • Una receta con el sello del chef Roberto Ruiz, con una estrella Michelin
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Receta de taco de boniato y salsa de yogur de MasterChef 14
Receta de taco de boniato y salsa de yogur de MasterChef 14 CECILIABAYONAS0 RTVE.es
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En la prueba por equipos del segundo programa de MasterChef 14, en Desert City, un jardín botánico experimental especializado en cactus y suculentas, los aspirantes trabajaron en un menú del chef mexicano Roberto Ruiz, con una estrella Michelin. Y uno de los platos que más gustó fue este taco de boniato y salsa de yogur. Apunta todos sus pasos.

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Receta de taco de boniato y salsa de yogur de MasterChef 14Receta de taco de boniato y salsa de yogur de MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Para el boniato asado:
  • 1 boniato
  • Para las tortillas de trigo:
  • 100 g de tortillas de trigo
  • Para el mix de semillas:
  • 30 g de pipas de calabaza
  • 30 g de pipas de girasol
  • 10 g de semillas de amapola
  • 25 g de ajonjoli
  • 2 g de sal
  • 10 ml de aceite de girasol
  • 2 g de lino dorado
  • Aros de chile
  • Para la salsa de yogur:
  • 20 g de cilantro
  • 10 g de hierbabuena
  • 5 g de ajo
  • 5 g de jengibre
  • 35 g de jalapeño
  • 15 g de lima
  • 5 g de sal
  • 250 g de yogur griego
  • Para los gajos de aguacate:
  • 1 aguacate
  • Para el kale crujiente:
  • 15 g de aceite de girasol
  • 185 g de kale limpio
  • 20 g de tajín en polvo
  • Otros:
  • 1 lima
  1. Para el boniato asado:
  2. Cubrir el boniato con papel albal y asar a la brasa.
  3. Para las tortillas de trigo:
  4. Bolear en porciones de 25 gramos dar forma con la máquina para tortillas y planchear.
  5. Reservar entre paños húmedos.
  6. Para el mix de semillas:
  7. Mezclar todas las semillas.
  8. Tostar con aceite de girasol, añadir fuera del fuego los aros de chile y la sal.
  9. Reservar hasta el emplatado.
  10. Para la salsa de yogur:
  11. Triturar todos los ingredientes con el 50% del yogur.
  12. Añadir el resto de yogur con una lengua y reservar.
  13. Para el kale crujiente:
  14. Estirar en un silpat junto el aceite.
  15. Hornear a 180 grados de 8 a 10 minutos con el ventilador al mínimo.
  16. Espolvorear tajín y reservar.
  17. Para los gajos de aguacate:
  18. Pelar y sacar gajos en el último momento para que no se oxiden.
  19. Para el emplatado:
  20. Calentar las tortillas en plancha, colocar el gajo de aguacate, cubrir con la salsa de yogur. Situar encima el boniato.
  21. Terminar poniendo el kale crujiente y el mix de semillas.
  22. Toque final con la lima.
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