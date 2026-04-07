Receta de taco de boniato y salsa de yogur de MasterChef 14

Para el boniato asado:

1 boniato

Para las tortillas de trigo:

100 g de tortillas de trigo

Para el mix de semillas:

30 g de pipas de calabaza

30 g de pipas de girasol

10 g de semillas de amapola

25 g de ajonjoli

2 g de sal

10 ml de aceite de girasol

2 g de lino dorado

Aros de chile

Para la salsa de yogur:

20 g de cilantro

10 g de hierbabuena

5 g de ajo

5 g de jengibre

35 g de jalapeño

15 g de lima

5 g de sal

250 g de yogur griego

Para los gajos de aguacate:

1 aguacate

Para el kale crujiente:

15 g de aceite de girasol

185 g de kale limpio

20 g de tajín en polvo

Otros:

1 lima

Para el boniato asado: Cubrir el boniato con papel albal y asar a la brasa. Para las tortillas de trigo: Bolear en porciones de 25 gramos dar forma con la máquina para tortillas y planchear. Reservar entre paños húmedos. Para el mix de semillas: Mezclar todas las semillas. Tostar con aceite de girasol, añadir fuera del fuego los aros de chile y la sal. Reservar hasta el emplatado. Para la salsa de yogur: Triturar todos los ingredientes con el 50% del yogur. Añadir el resto de yogur con una lengua y reservar. Para el kale crujiente: Estirar en un silpat junto el aceite. Hornear a 180 grados de 8 a 10 minutos con el ventilador al mínimo. Espolvorear tajín y reservar. Para los gajos de aguacate: Pelar y sacar gajos en el último momento para que no se oxiden. Para el emplatado: Calentar las tortillas en plancha, colocar el gajo de aguacate, cubrir con la salsa de yogur. Situar encima el boniato. Terminar poniendo el kale crujiente y el mix de semillas. Toque final con la lima.