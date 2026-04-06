Receta de risotto con pera de Camilla en MasterChef 14

En el primer reto de la noche del segundo programa de MasterChef 14, Camilla recordó un clásico plato de su tierra, el risotto, para hacer una versión propia con pera. Y lo bordó. Los jueces confirmaron que tanto la estética como el sabor estaban a gran nivel. Aquí tienes todos los detalles.
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Receta de risotto con pera de Camilla en MasterChef 14Receta de risotto con pera de Camilla en MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- 150 g de Arroz
- 3 peras
- 1 cuña de gorgonzola
- Nata de cocinar
- Queso parmesano
- Mantrequilla
- Tomate
- Cebolla
- Puerro
- Ajo
- Sal
- Pimienta
- Flores comestibles
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- Poner la cebolla a sofreír, y caramelizar en la misma sartén las peras.
- Luego, añadir el arroz y cuando esté tostadito agregar el caldo hecho en olla express, con tomate cebolla, ajo y puerro.
- Poco a poco añadir el caldo y el queso gorgonzola.
- En una olla al margen, calentar un poco de nata y fundir el gorgonzola y parmesano hasta que se haga una salsita. Reservar la mitad en sifón y la otra mitad agregarla al arroz.
- Para el emplatado:
- Coger un plato hondo y disponer el risotto.
- Poner las peras cortadas y caramelizadas, la espuma de queso y las flores.