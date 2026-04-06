Receta de risotto con pera de Camilla en MasterChef 14

En el primer reto de la noche del segundo programa de MasterChef 14, Camilla recordó un clásico plato de su tierra, el risotto, para hacer una versión propia con pera. Y lo bordó. Los jueces confirmaron que tanto la estética como el sabor estaban a gran nivel. Aquí tienes todos los detalles.

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