Juanjo Bona y Masi RodrÃguez regresan a 'MasterChef 14'â€¦ Â¡Y ahora mandan ellos!: "Coged lo mÃ¡s caro del supermercado"
- Los exaspirantes volvieron a las cocinas con chaquetilla y de manera más relajada
- Revive los mejores momento del segundo programa de MasterChef 14 en RTVE Play
Desde el 17 de noviembre de 2025 no veíamos a Juanjo Bona y a Masi Rodríguez en las cocinas de MasterChef. Y en el segundo programa de la 14 edición las puertas se han vuelto a abrir para ellos, pero esta vez ambos con chaquetilla, más relajados y disfrutando desde el otro lado. Como siempre repartieron amor, cariño y algún que otro consejo para los aspirantes.
Después de ver las caras de la nueva generación de MasterChef, Juanjo y Masi reflexionaron acerca de sus vivencias en la primera semana del programa. "Fue dura, es una revolución, no entiendes nada, pero luego mejora", reconoció Juanjo. Masi fue más contundente: "Yo sentí que la primera semana duró un mes". Pero el momento más divertido y sincero llegó de la mano del cantante, que no se escondió a la hora de aconsejar a los aspirantes: "Coged lo más caro del supermercado, desde que salí de aquí no he cocinado más con caviar, ni con langostas como las de aquí".
"Yo quiero venir siempre"
El mejor resumen del sentir general después de la visita de Juanjo y Masi lo hizo ella al despedirse: "Yo quiero venir siempre". Y efectivamente, nosotros queremos que vengais siempre. Desde que terminó MasterChef Celebrity 10 hemos disfrutado del fin de gira de 'Tan mayor y tan niño", hemos recorrido Budapest y Viena con Juanjo y le hemos disfrutado como pregonero de la ruta del tambor y el bombo 2026 en Aragón. Y por supuesto hemos respirado de la tranquilidad que transmite Masi antes de verla brillar con luz propia en el Festival de Málaga.
Por eso no se nos ocurre mejor campaña que luchar por intentar recuperar ese videopodcast que nos enamoró, Qué decirte que no sepas, donde el caos de ver a Juanjo y Masi comentar MasterChef y contarnos decenas de anécdotas personales nos conquistó de principio a fin. Por eso, juanjistas, dejamos en vuestras manos pensar un hashtag donde juntemos nuestros esfuerzos y lo hagamos posible. El videopodcast tiene que volver.