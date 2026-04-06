Desde el 17 de noviembre de 2025 no veíamos a Juanjo Bona y a Masi Rodríguez en las cocinas de MasterChef. Y en el segundo programa de la 14 edición las puertas se han vuelto a abrir para ellos, pero esta vez ambos con chaquetilla, más relajados y disfrutando desde el otro lado. Como siempre repartieron amor, cariño y algún que otro consejo para los aspirantes.

Después de ver las caras de la nueva generación de MasterChef, Juanjo y Masi reflexionaron acerca de sus vivencias en la primera semana del programa. "Fue dura, es una revolución, no entiendes nada, pero luego mejora", reconoció Juanjo. Masi fue más contundente: "Yo sentí que la primera semana duró un mes". Pero el momento más divertido y sincero llegó de la mano del cantante, que no se escondió a la hora de aconsejar a los aspirantes: "Coged lo más caro del supermercado, desde que salí de aquí no he cocinado más con caviar, ni con langostas como las de aquí".