El picante sacrificio de Gema por su equipo en 'MasterChef 14': "Las he pasado canutas"

En la visita de MasterChef 14 a Desert City, un jardín botánico experimental especializado en cactus y suculentas, los aspirantes trabajaron en un menú de comida mexicana. Y sí, el picante tuvo mucho protagonismo. Tanto, que fue el elemento central de la batalla en la que Camilla y Gema pusieron a prueba a sus estómagos. Y no fue nada sencillo: "Las he pasado canutas", llegó a asegurar Gema.

El primer reto picante fue entre Inma y Carlota. Los jueces pusieron en juego los detalles de una de las recetas para la que soportara mejor el picante. Ambas eligieron la salsa más picante y la probaron dos veces. Pero se detuvieron ahí. Inma disimuló mejor y ganó el privilegio. Pero lo gordo vino después, cuando Gema y Camilla se enfrentaron a esta batalla picante con un delantal negro en juego. Quien ganara, elegiría a quién ponerle la mencionada prenda. Y la contienda fue increíble. Ambas seleccionaron el nivel más alto de picante y lo probaron hasta cuatro veces. Sin dudarlo.