El picante sacrificio de Gema por su equipo en 'MasterChef 14': "Las he pasado canutas"
- Gema no dudó en colocarle el delantal negro a Camilla, su rival en la batalla del picante
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En la visita de MasterChef 14 a Desert City, un jardín botánico experimental especializado en cactus y suculentas, los aspirantes trabajaron en un menú de comida mexicana. Y sí, el picante tuvo mucho protagonismo. Tanto, que fue el elemento central de la batalla en la que Camilla y Gema pusieron a prueba a sus estómagos. Y no fue nada sencillo: "Las he pasado canutas", llegó a asegurar Gema.
El primer reto picante fue entre Inma y Carlota. Los jueces pusieron en juego los detalles de una de las recetas para la que soportara mejor el picante. Ambas eligieron la salsa más picante y la probaron dos veces. Pero se detuvieron ahí. Inma disimuló mejor y ganó el privilegio. Pero lo gordo vino después, cuando Gema y Camilla se enfrentaron a esta batalla picante con un delantal negro en juego. Quien ganara, elegiría a quién ponerle la mencionada prenda. Y la contienda fue increíble. Ambas seleccionaron el nivel más alto de picante y lo probaron hasta cuatro veces. Sin dudarlo.
"Era por el equipo y había que sacrificarse"
Pepe, Marta y Jordi lo tuvieron claro, la victoria debía ser compartida. Y si a Camilla le cegaron las ganas de ponerle el delantal negro a Javi -y así lo hizo-, Gema aguantó únicamente como sacrificio para su equipo: "Si el delantal negro me lo hubiera estando jugando para mí sola, mi salud hubiera ido antes. Pero era por el equipo y había que sacrificarse". Eso sí, donde tampoco tuvo dudas es en colocarle el delantal a Camilla. El duro duelo tuvo consecuencias y tras tanto picante, Camilla y Gema tuvieron que parar unos minutos para reponerse bien y volver a tope con el cocinado.
La actitud de Gema pensando en su equipo no pasó desapercibida y es que desde el comienzo del programa vimos como la aspirante tenía las cosas mucho más claras que en el estreno. Y así lo verbalizó: "Ponte las pilas rapidita que se esperan cosas de ti. Mucha autocrítica y currar, currar, currar". No sabemos si Gema llegara muy lejos en MasterChef 14, el tiempo nos lo mostrará, pero sí está garantizado que se va a dejar la piel -y el estómago- en cada una de las pruebas si es preciso.
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