El retiro religioso que cambió la vida de Paloma, aspirante de 'MasterChef 14': "Antes me medicaba por la ansiedad"

En la última prueba de selección de MasterChef 14, Paloma dejó claras sus convicciones religiosas. Para ella son un pilar fundamental en su vida y no lo esconde. Ahora, en el segundo programa de la edición, explica cómo el acercarse a Dios le cambió la vida. Además, explica que conoció al que hoy es su marido en Fátima, icónico lugar de peregrinación católica. Te lo contamos.

"Es el centro absoluto de mi vida"

En la prueba por equipos en Desert City, un jardín botánico experimental especializado en cactus y suculentas, Pepe charló distendidamente con Paloma alrededor de sus creencias: "Eres una persona muy creyente, ¿verdad?". Y fue justo aquí cuando la aspirante explicó los motivos: "Hace cinco años tuve una experiencia preciosa y ahora es el centro absoluto de mi vida. Fui a un retiro y me cambió la vida. Antes me medicaba por la ansiedad y desde ahí nunca más. Yo pensaba que era un retiro de hacer yoga y no".

01.22 min Paloma: "Elegí voluntariamente vivir la castidad"

Sin parar de trabajar, Paloma también explicó dónde conoció al que hoy es su marido, el jinete Juan Matute. "Nos conocimos en Fátima. Yo rezaba mucho para encontrar un marido. Y la virgen me escuchó. Incluso mi padre me decía que rezara un poco más por la carrera".