El retiro religioso que cambió la vida de Paloma, aspirante de 'MasterChef 14': "Antes me medicaba por la ansiedad"
- La concursante contó también cómo conoció a su marido, el jinete Juan Matute
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En la última prueba de selección de MasterChef 14, Paloma dejó claras sus convicciones religiosas. Para ella son un pilar fundamental en su vida y no lo esconde. Ahora, en el segundo programa de la edición, explica cómo el acercarse a Dios le cambió la vida. Además, explica que conoció al que hoy es su marido en Fátima, icónico lugar de peregrinación católica. Te lo contamos.
"Es el centro absoluto de mi vida"
En la prueba por equipos en Desert City, un jardín botánico experimental especializado en cactus y suculentas, Pepe charló distendidamente con Paloma alrededor de sus creencias: "Eres una persona muy creyente, ¿verdad?". Y fue justo aquí cuando la aspirante explicó los motivos: "Hace cinco años tuve una experiencia preciosa y ahora es el centro absoluto de mi vida. Fui a un retiro y me cambió la vida. Antes me medicaba por la ansiedad y desde ahí nunca más. Yo pensaba que era un retiro de hacer yoga y no".
Sin parar de trabajar, Paloma también explicó dónde conoció al que hoy es su marido, el jinete Juan Matute. "Nos conocimos en Fátima. Yo rezaba mucho para encontrar un marido. Y la virgen me escuchó. Incluso mi padre me decía que rezara un poco más por la carrera".
"Un escalón por encima, con ganas y fuerza"
Durante el cocinado, Paloma formó parte del equipo azul estuvo capitaneado por Pepe, con Nacho, Gema, Omar, Javi e Inma completando la formación. Y a pesar de que el trabajo no fue perfecto, el cocinado fluyó bien, con armonía. En las valoraciones, el jurado destacó el trabajo del capitán, pero reconoció que "todo había funcionado porque el equipo ha currado muy bien". Pero Pepe, Marta y Jordi destacaron a Omar y a Paloma por encima del resto: "Han estado un escalón por encima, con ganas y fuerza".
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