El gran cambio de Omar, aspirante de 'MasterChef 14': "Ahora disfruto y siento que puedo dar mucho más"
- Omar reconoce que el apoyo de sus compañeros ha sido fundamental en este proceso
"Te vamos a exigir, pero disfruta, relájate y pásalo bien". Estas palabras de Pepe en el estreno de MasterChef 14 resonaron con fuerza en la cabeza de Omar una y otra vez. Ahora, tras una reflexión personal y apoyado por muchos de sus compañeros, Omar ha conseguido ese gran cambio que tanto perseguía: "Ahora disfruto y siento que puedo dar mucho más". Y este giro no ha tardado en traerle buenas noticias al aspirante. Lo analizamos.
"Me lo he tomado con otra perspectiva"
Tras los nervios del primer programa, donde vimos a Omar sufrir en cada cocinado y con inseguridades constantes, el aspirante hizo caso al consejo de Pepe. Y Jordi quiso saber cómo afrontaba la segunda semana en MasterChef 14: "¿Vienes más tranquilo?". La respuesta de Omar no pudo ser más clara: "Sí, me lo he tomado con otra perspectiva, con un poco más de confianza en mí mismo, pero hay que demostrarlo cocinando y disfrutando". Eso sí, reconoció que sus compañeros han sido un verdadero apoyo: "He hablado con muchos y me he sentido bastante apoyado. Yo, que decía que venía aquí y que no iba a hacer amigos, ya siento que a mucha gente me la llevo para toda la vida, por el apoyo recibido. Yo no puedo pasar de esta gente nunca ya".
La nueva versión de Omar salió a relucir en la primera prueba, donde él mismo notó que tenía el control del cocinado en todo momento, incluso en los instantes donde algo se podía torcer. Pero fue en el reto por equipos donde el cambio de chip de Omar fue mucho más evidente. El equipo azul estuvo capitaneado por Pepe, con Paloma, Nacho, Gema, Omar, Javi e Inma completando la formación. Y a pesar de que el trabajo no fue perfecto, el cocinado fluyó bien, con armonía.
En las valoraciones, el jurado destacó el trabajo del capitán, pero reconoció que "todo había funcionado porque el equipo ha currado muy bien". Pero Pepe, Marta y Jordi destacaron a Omar y a Paloma por encima del resto: "Han estado un escalón por encima, con ganas y fuerza". La alegría de Omar se veía a metros de distancia, más aún cuando fue nombrado como mejor aspirante de la prueba: "Al principio estaba más acelerado pero me ha gustado verme disfrutar. Hoy he cumplido el sueño de hacer el helado con nitrógeno. Esto es una recompensa para seguir estudiando. Me da un sensación de bienestar y de decir vale, realmente sé de esto y siento que puedo dar mucho más".
Chambo y Germán, salvados por Omar
De vuelta al plató, y como mejor aspirante de exteriores, los jueces le dieron a Omar el privilegio de salvar a dos de sus compañeros y eligió a Chambo y a Germán, dos de sus grandes apoyos. Ambos se lo agradecieron de corazón. Pero hubo quien no se lo tomó del todo bien. Y ese fue Javi: "Aquí no hay amigos. Yo he estado en esas conversaciones que le han ayudado muchísimo y luego me molesta que no haya tenido un detalle o un reconocimiento conmigo. Me ha sentado fatal".
Omar reconoció que, efectivamente, también le ayudó en esas conversaciones y le pidió perdón. Y aunque Javi aceptó las disculpas, el enfado no se le pasó: "No me como ni una chapa más".
