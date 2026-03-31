Lachispa, corista de Rosalía, tras la llegada del 'Lux Tour' a Madrid: "Estábamos con las emociones a flor de piel"
- La artista gaditana celebra el rotundo éxito de la primera de las cuatro noches de Rosalía en la capital
- "Estar al lado de Rosalía es un regalo y un aprendizaje constante", ha subrayado en Las mañanas de RNE
"Un regalo y un aprendizaje constante". Así ha definido Lachispa en Las mañanas de RNE lo que supone para ella y para su carrera formar parte del grupo de vocalistas de apoyo de la superestrella musical del momento, Rosalía, con quien desembarcaba anoche en el Movistar Arena de Madrid en la primera parada del Lux Tour en España.
"Estábamos con las emociones a flor de piel", cuenta la artista gaditana, que celebra el éxito de una velada a la que seguirán tres más en la capital y que suponen, además de un sueño cumplido, una forma de visualizar su futuro como solista. "Fue como una manera de poder imaginarme si algún día Lachispa puede tocar ahí. Fue como una manera de proyectarlo", explica.
"Hartita de llorar", un antes y un después
Porque Lachispa, nacida en Chiclana de la Frontera hace 24 años, no es una desconocida para el gran público: fue una de las participantes más destacadas de la cuarta edición del Benidorm Fest, donde conmovió con una canción sobre su lucha personal contra la depresión y la ansiedad, "Hartita de llorar".
Con ella, la joven cantante logró la quinta posición en la gran final del certamen. "Fue una experiencia superbonita. Siempre le voy a estar muy agradecida a la familia del Benidorm Fest por la acogida, a todos los fans que estuvieron ahí y que todavía están ahí conmigo. Fue como muy emotivo para mi carrera. Creo que marcó como un antes y un después y estoy superagradecida".
"Pureza" en las venas
Por otro lado, y aunque trabaja con Rosalía desde los 16 años, Lachispa publicaba en 2024 su primer álbum, Siempre pura, donde demuestra su versatilidad musical sin olvidar sus raíces.
"Por la venas mías corre creo que la pureza de intentar ser siempre una persona buena, una persona pura, una persona con el flamenco dentro e intentando hacer las cosas lo mejor que se puede", afirma la cantante, que recuerda con cariño los viajes en furgoneta con su padre, en los que escuchaban a Camarón, Pepe Pinto o La Paquera.
Mientras compagina su labor en la actual gira de Rosalía, Lachispa trabaja ya en nuevas canciones, que prometen un cambio de rumbo. "Lo que se viene es un poco más serio, podría decir, y ya te estoy contando mucho", afirma la artista entre risas.