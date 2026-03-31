Lachispa, corista de Rosalía, tras la llegada del 'Lux Tour' a Madrid: "Estábamos con las emociones a flor de piel"

"Un regalo y un aprendizaje constante". Así ha definido Lachispa en Las mañanas de RNE lo que supone para ella y para su carrera formar parte del grupo de vocalistas de apoyo de la superestrella musical del momento, Rosalía, con quien desembarcaba anoche en el Movistar Arena de Madrid en la primera parada del Lux Tour en España.

"Estábamos con las emociones a flor de piel", cuenta la artista gaditana, que celebra el éxito de una velada a la que seguirán tres más en la capital y que suponen, además de un sueño cumplido, una forma de visualizar su futuro como solista. "Fue como una manera de poder imaginarme si algún día Lachispa puede tocar ahí. Fue como una manera de proyectarlo", explica.

12.13 min Las mañanas de RNE - Lachispa, corista de Rosalía: "Estar a su lado es un regalo"

"Hartita de llorar", un antes y un después Porque Lachispa, nacida en Chiclana de la Frontera hace 24 años, no es una desconocida para el gran público: fue una de las participantes más destacadas de la cuarta edición del Benidorm Fest, donde conmovió con una canción sobre su lucha personal contra la depresión y la ansiedad, "Hartita de llorar". Con ella, la joven cantante logró la quinta posición en la gran final del certamen. "Fue una experiencia superbonita. Siempre le voy a estar muy agradecida a la familia del Benidorm Fest por la acogida, a todos los fans que estuvieron ahí y que todavía están ahí conmigo. Fue como muy emotivo para mi carrera. Creo que marcó como un antes y un después y estoy superagradecida". 02.56 min Benidorm Fest 2025 - Lachispa canta "Hartita de llorar" en la final